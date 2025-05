Addio già deciso, saluta a giugno: lascia il Milan

Milan addio, saluta dopo solo una stagione: via da Milano.

Dieci gol stagionali con la maglia del Milan, tra campionato e coppe, non sono bastati per garantirgli un posto nella rosa del prossimo anno. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, Tammy Abraham è destinato a fare ritorno alla Roma al termine della stagione, ma soltanto per una parentesi formale.

L’avventura in giallorosso, infatti, è da considerarsi chiusa da tempo, e la dirigenza capitolina è già al lavoro per trovare una nuova sistemazione all’attaccante inglese. In tal senso, qualcosa si muove all’estero.

Abraham addio: saluta il Milan

Il Besiktas, secondo fonti turche, sarebbe pronto a investire una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del centravanti, che è entrato nell’ultimo anno di contratto con la Roma.

Un’operazione che potrebbe soddisfare tutte le parti in causa: il giocatore, alla ricerca di continuità; il club giallorosso, che punta a monetizzare; e il Milan, intenzionato a voltare pagina in attacco.