Addio Milan, avventura ai titoli di coda: riparte dalla serie B!

Pronta una nuova avventura per il giovane talento rossonero. Lascia il Milan e da capire se lo farà definitivamente o meno.

La stagione della società Milan è stata fallimentare su tutti i fronti. In prima squadra il club ha deluso le aspettative ed è addirittura rimasto fuori dall’Europa, poi c’è la situazione del Milan Futuro che è retrocesso in serie D e che spera solo nel ripescaggio per restare ancora nei professionisti. Il Milan Primavera invece è uscito ai Quarti di finale del torneo, un’annata dove si poteva fare sicuramente meglio e in generale il club rossonero ha fatto male a tutti i livelli.

Mercato Milan, nuova avventura per Magni

Se il Milan ha fatto male tra Milan Futuro e quello Primavera va detto che ha lanciato ed evidenziato diversi giocatori interessanti, giocatori che hanno ancora molto mercato. Uno di questi è il giovane terzino Vittorio Magni, giocatore che abbiamo visto anche nella finale Playout persa dai giovani rossoneri contro la Spal. E ora anche per lui si apre il mercato.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb il giocatore è finito nel mirino del Padova, club neo promosso in serie B. Cosi Magni potrebbe passare in un doppio salto dalla serie D alla serie B e il trasferimento dovrebbe arrivare in prestito secco. Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni.