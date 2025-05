Addio Milan, c’è la rivelazione di Matteo Moretto: salta il rinnovo

Non terminano le notizie negative per i rossoneri, uno dei migliori calciatori può dire addio.

Di certo non è il finale di stagione che i tifosi e la dirigenza rossonera si sarebbero augurati ma è quello che sono costretti a vivere. Le scelte sbagliate sono state molteplici e ora non c’è più il tempo per rimediare. C’è però un futuro da dover necessariamente sistemare e al club in Via Aldo Rossi in questo momento mancano sia un direttore sportivo che un allenatore visto che il futuro di Conceicao pare ormai segnato.

Il tecnico portoghese è anche stato espulso nella partita contro la Roma e non potrà essere presente in panchina per quella che probabilmente sarà la sua ultima gara a San Siro.

Pulisic potrebbe salutare il Milan

Male di stagione totalmente negativo del Milan, unito al fatto che i rossoneri non giocheranno in Europa nella prossima stagione, ha fatto sì che alcuni rinnovi che sembravano essere in chiusura sono finiti in stanby. Dopo quello di Reijnders sembrava che le firme di Pulisic e Maignan fossero davvero vicine, ma così non è stato.

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, dà un aggiornamento sulla situazione del numero 11 in risposta ad un utente di X: “Vero, sì. Sono arrivati a discutere del contratto, di cifre e numeri, poi il ragazzo ha chiesto tempo perché prima di firmare vuole capire bene le varie evoluzioni a livello sportivo (ds, allenatore…)”.

L’apporto fondamentale di Pulisic al Milan

Dopo il rinnovo Tijjani Reijnders, che è stato blindato poche settimane fa con un contratto fino al 2030, si vociferava che Christian Pulisic stesse per prolungare il suo rapporto con il Milan: per il calciatore americano è infatti ancora pronto un nuovo accordo fino al 30 giugno 2029 a cinque milioni di euro a stagione di stipendio, cifre da top player, val a dire lo status che oggi lo rappresenta perfettamente. Oggi l’ex Dortmund e Chelsea nutre profondi dubbi sul futuro del club in Via Aldo Rossi.

Pulisic è il centrocampista che ha preso parte a più gol in A. È senza ombra di dubbio alcuna il miglior giocatore della stagione del Diavolo, assieme ovviamente a Reijnders.