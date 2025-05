Affare a sorpresa in casa Milan: rinforzo inaspettato per Allegri

In casa Milan entrate e non solo per uscite con la società pronta a rinforzare diversi reparti per Massimiliano Allegri.

Il centrocampo del Milan potrebbe vedere tanti cambiamenti nel prossimo anno e due già potrebbero esserci nei prossimi giorni. Il club rossonero è vicino a cedere Tijani Reijnders al Manchester City, un’affare da oltre 70 milioni di euro mentre in entrata potrebbe arrivare a Milano Samuele Ricci, giocatore in arrivo dal Torino.

Ma non è l’unico colpo possibile in entrata, il Milan cerca talenti in cabina di regia ed ha messo nel mirino anche Rovella ed Hans Nicolussi Caviglia, giocatori che hanno ben figurato in questa stagione in serie A ma il Milan potrebbe trovarsi un rinforzo inaspettato a centrocampo.

Ritorno al Milan, affare a centrocampo

Il giornalista Nicolò Schira ha confermato che il Marsiglia avrebbe deciso di non riscattare Bennacer e cosi il centrocampista algerino tornerà al Milan. Il futuro del giocatore è ancora in bilico e il Milan deciderà nelle prossime settimane cosa fare del suo futuro, e a dire il vero sarà Allegri a decidere di Bennacer.

Il tecnico livornese deciderà nei prossimi giorni di ritiro se Bennacer può o meno fare al caso del club rossonero e deciderà se confermarlo per la prossima stagione. Il futuro di Bennacer è ad un bivio e vedremo poi se sarà utile o meno per il Milan.