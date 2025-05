Affare a sorpresa Milan, colpo di Moncada: scippo improvviso alla Roma

In casa Milan si pensa al presente e al futuro e i rossoneri sono vicinissimi ad un giovane talento di proprietà della Roma.

Dal suo avvento Redbird è sempre molto attento ai giovani e il Milan lavora sotto traccia per rinforzare la rosa, non solo della prima squadra ma anche e soprattutto del settore giovanile e negli anni la rosa rossonera ha visto diversi giocatori di rilievo, giocatori come Jimenez, Zeroli, Liberali e specialmente Camarda con i rossoneri che puntano a fare una Cantera.

Anche per questo il Milan ha lanciato la squadra NextGen che ha faticato in questa stagione e che dovrà disputare anche i Play Out per restare nella categoria. Il club rossonero intanto guarda al mercato e avrebbe messo nel mirino un giovane talento del campionato Primavera, un giocatore di una rivale di serie A.

Occhio Milan, si chiude l’affare a sorpresa

Secondo quanto riportano i colleghi di AfricaFoot il Milan pensa ad Aboubacar Sangarè Traorè, giocatore spagnolo-maliano di proprietà della Roma. I due club starebbero lavorando ad un accordo ed il Milan valuta di chiudere la trattativa a titolo definitivo.

D’altronde Milan e Roma a fine anno discuteranno di Abraham e Saelemaekers e potrebbero cosi intavolare questa trattativa anche per il giovane talento giallorosso. Ennesimo giovane talento nel mirino del club rossonero.