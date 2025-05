Allegri al Milan, primo affare col Napoli: le cifre

Con Massimiliano Allegri si delineano i primi obiettivi di calciomercato e i primi “tagli” per le cessioni, sui calciatori che non fanno parte del progetto del suo Milan.

Nasce il Milan di Tare, con Allegri in panchina e questo porta inevitabilmente alla scelta sugli “intoccabili”. Uno tra questi è Rafael Leao che, oltretutto, piace proprio al Napoli che potrebbe mettere sul tavolo 60 o 70 milioni di euro per convincere il portoghese. Con Allegri in panchina, però, cambiano le cose.

Alcuni tra i più importanti calciatori del Milan potrebbero sentire quella voglia di rilanciarsi, nel nuovo ciclo che si apre, con Max in panchina.

Calciomercato Milan, il primo affare col Napoli di Conte

Massimiliano Allegri crea l’appeal al Milan che in realtà manca con le coppe. Un po’ come successo per il Napoli di Conte che ha piazzato colpi importanti come quello di McTominay e Lukaku, oltre che Buongiorno. Ma Allegri appunto, tagliando alcuni della rosa attuale – e non solo Okafor che tornerà alla base senza riscatto per poi essere rivenduto -, avrebbe già indicato la via di alcuni affari da piazzare e concretizzare, per il suo Milan.

Il calciomercato in entrata vedrà, in maniera inevitabile, la possibilità di cedere alcuni calciatori importanti della rosa a disposizione di Allegri. Poi ci sono quelli che già non risultavano più parte del progetto come Okafor e un altro dei calciatori che, senza riscatto, torneranno al Milan per salutare di nuovo.

Tra questi, c’è sicuramente Adli. Il centrocampista che aveva dimostrato buone cose sia al Milan che per certi versi anche alla Fiorentina, tornerà alla base. Ma stando a ciò che svelano da TMW, ci sarebbe il forte interesse del Napoli per prenderlo come nuovo centrocampista da alternare sia a Lobotka che a Kevin De Bruyne e McTominay, da mezz’ala, assieme al già presente Gilmour.

Milan, che occasione per il Napoli: Allegri darebbe il via libera

Senza rinnovo di contratto, per il Napoli, sarà un affare per le cifre che chiederà il Milan sulla cessione di Yacine Adli. Il contratto del francese classe 2000, con il Milan, scade il 30 giugno 2026 e non ci sarebbe alcuna intenzione di rinnovare.

Pertanto, con una scadenza già fissata, il Milan sarà costretto a cederlo anche per meno dei 10 milioni e mezzo circa che avevano fissato i rossoneri per il diritto di riscatto alla Fiorentina. I viola hanno rinunciato al centrocampista e, il Napoli campione d’Italia, potrebbe metterlo nel mirino come nuova alternativa per il centrocampo che sarà di Conte, per le competizioni che ha da giocare su tre fronti.