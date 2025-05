Allegri Milan, spunta la verità sul suo futuro: il tecnico resta un nome concreto

L’allenatore livornese è ancora in cerca di una panchina e già in passato era stato accostato con forza ai rossoneri.

Allegri e il Milan condividono l’incertezza nel proprio futuro. Il tecnico ex Juventus è fermo da quasi un anno e non ha ancora trovato un nuovo progetto da sposare. Il club rossonero, invece, si prepara ad affrontare le ultime cinque partite, con una particolare attenzione per la finale di Coppa Italia contro il Bologna, in programma il 9 maggio a Roma. Questa partita potrebbe dare un senso diverso all’annata del Diavolo, nonostante i risultati deludenti maturati in Champions e in campionato. Nell’ultimo periodo, infatti, Sergio Conceicao sembra aver trovato la quadra.

“Allegri vuole tornare in Serie A”

L’eventuale vittoria di un secondo trofeo potrebbe rilanciare le quotazioni di Conceicao, dato in uscita ormai da tempo. Non è da escludere che, con un altro titolo, unito a un’ultima parte di campionato in crescendo, la sua posizione possa essere rivalutata. Tuttavia, appare più probabile uno scenario in cui le strade tra il tecnico portoghese e il suo attuale club si separino a fine anno, con buona pace di tutti. Dal canto suo l’allenatore lusitano avrebbe riportato la squadra a vincere due trofei dopo parecchi anni, il tutto in una situazione non semplice. Mentre per il Milan si porrebbero le condizioni per lanciare un nuovo progetto da zero.

E Allegri? Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la volontà del tecnico livornese è chiara: “Allegri vuole tornare in Serie A, è la sua priorità”. Per l’esperto di calciomercato la sua preferenza non cambierebbe nemmeno di fronte ad offerte importanti dall’Arabia Saudita. L’allenatore vuole tornare nel campionato che lo ha reso grande, tra il primo Scudetto, vinto proprio con i rossoneri, e il ciclo vincente alla Juventus, condito dalla vittoria della Coppa Italia al culmine del suo secondo mandato bianconero.

Milan, la rivelazione su Allegri

Come detto in precedenza, Allegri ha le idee ben chiare sul suo futuro e la sua prossima squadra sarà sicuramente in Serie A. Schira si è espresso in merito alla possibilità di un suo accordo con la Roma, dicendo che al momento non ha ricevuto alcun segnale in tal senso. Si è poi lasciato andare a un’incredibile rivelazione:

“Aveva dato la disponibilità al Milan a dicembre e anche a febbraio”. Quindi si tratterebbe sicuramente di una destinazione gradita. Prima di qualunque scelta di campo, però, i rossoneri dovranno individuare il nuovo direttore sportivo. Il resto sarà soltanto una naturale conseguenza.