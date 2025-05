Allegri non può allenare subito il Milan: c’entra la Juve

Massimiliano Allegri è sempre più vicino all’arrivo al Milan, ma c’è un problema sul poter andare o meno in panchina coi rossoneri.

Il problema riguarda quanto successo con la Juventus. Il ritorno in Serie A di Max Allegri, in ogni caso, sarà previsto e annunciato tra questa che finisce e l’altra settimana. Non appena ci sarà la conferma ufficiale della permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

Chiaro è che Allegri, nel corso degli ultimi giorni, abbia tentennato sul suo approdo in rossonero. Tra i motivi del tentennamento, la possibilità di allenare una squadra come il Napoli che, a differenza del Milan, gli avrebbe garantito la possibilità di un mercato da 150 milioni di euro circa – più il colpo De Bruyne già concretizzato, manca solo l’annuncio – oltre che la Champions League. Il Milan non è in Europa, ma metterà nel mirino con Allegri la Coppa Italia e il campionato, cercando di fare ciò che è riuscito a fare il Napoli con Conte, senza le coppe europee. E poi c’è anche la Supercoppa italiana, da non sottovalutare.

Allegri al Milan: niente “esordio” con i rossoneri, il motivo

Massimiliano Allegri pare ormai ad un passo dall’arrivo al Milan. L’annuncio di Igli Tare, ufficiale ormai e nel corso degli ultimi giorni, porta i rossoneri a programmare il futuro.

Un futuro che al Milan sarà con ritorno per Allegri in rossonero, come gli successe quando vinse nell’ormai lontano 2011 il diciottesimo Scudetto della storia rossonera. Raggiungendo l’Inter con la seconda stella, il Milan sogna di vedere Allegri trionfare di nuovo sulla panchina del club, eguagliando così i “cugini” e rivali di sempre. Ma poi, appunto, c’è anche l’appeal della Coppa Italia.

La possibilità del Milan è quella di vincere la Coppa Italia come “primo passo” per il primo anno del tecnico livornese nel progetto che nasce in rossonero. Uno stesso Allegri che però non può allenare subito il Milan, in estate. Perché, proprio in Coppa Italia, è squalificato per due turni il tecnico ex Juve.

Quante partite salta Allegri col Milan: le ipotesi

Dovesse passare il primo turno di Coppa Italia, Massimiliano Allegri, salterebbe la prima sfida ad agosto e poi quella del turno successivo. Prima del campionato si giocherà la Coppa Italia e il Milan, a San Siro, sfida il Bari.

Potrebbe saltare la partita contro i pugliesi, che è quella dell’esordio stagionale, per poi saltare eventualmente anche la successiva, in caso di passaggio del turno contro il club di proprietà, tra l’altro, del figlio di Aurelio De Laurentiis, presidente con il quale Allegri è stato in contatto fino all’ultimo, prima della decisione che sembra ormai destinata a diventare ufficiale, di allenare il Milan.