Allegri torna al Milan: svelato lo staff del tecnico ex Juve

Massimiliano Allegri è pronto a ritornare in sella mettendosi alla guida del Milan: in queste ore è stato definito anche lo staff del mister.

Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Milan. Nella giornata di ieri, il tecnico ex Juventus ha incontrato la dirigenza rossonera per mettere tutto nero su bianco. Le parti avrebbero raggiunto l’intesa sulla base di un biennale (con opzione per un’altra stagione) da 5 milioni a stagione. Dunque, dopo un lungo casting, il club ha scelto Max Allegri, pronto a ritornare sotto i riflettori della Serie A. In queste ore, è stato svelato anche quello che potrebbe essere lo staff del mister toscano.

Definito lo staff di mister Allegri: tutti i nomi

Il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’ ha rivelato quello che potrebbe essere lo staff tecnico che supporterà Massimiliano Allegri in questa sua seconda parentesi al timone del Milan. Stando alle indiscrezioni della Rosea, l’ex Juventus porterà con sé Simone Padoin e Francesco Magnanelli. I due hanno lavorato insieme nelle giovanili della Juventus. Lo staff sarà ulteriormente arricchito dalla presenza dei collaboratori Maurizio Trombetta e Aldo Dolcetti, e dal vice allenatore Marco Landucci, nonché storico braccio destro di Max. Mentre il preparatore atletico sarà Simone Foletti, con Stefano Grani come fisioterapista. Bosco e Doveri gli osservatori.

Insomma, Allegri torna alla corte del Diavolo, 11 anni dopo la sua prima avventura in rossonero. Il tecnico livornese farà il suo debutto ufficiale in occasione del primo turno di Coppa Italia contro il Bari. Esordio che però si consumerà a bordo campo, dato che il tecnico di Livorno deve ancora scontare la squalifica rimediata due anni fa nella finale tra Juventus e Atalanta. Nel 1987, il Milan ripartì proprio da una sfida in Coppa Italia contro il Bari. Al termine di quella stagione, il Diavolo si cucì sul petto lo Scudetto.