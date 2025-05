Ancelotti e Kakà di nuovo insieme: rumors da brividi per i tifosi del Milan

Carlo Ancelotti e l’ex calciatore Kakà hanno rappresentato sicuramente una fetta importante della storia recente del Milan.

Il Milan vive un momento piuttosto difficile della sua storia. I rossoneri domani prenderanno parte alla finale di Coppa Italia contro il Bologna ma la stagione si sta concludendo con risultati piuttosto deludenti. Oltre a ciò il fatto che i cugini siano in piena lotta scudetto e giochino la finale di Champions League amplia il rammarico in casa rossonera e c’è davvero tanta delusione. Eppure nelle ultime ore un rumors ha sicuramente emozionato i tifosi rossoneri, un rumors relativo all’ex tecnico del Milan Carlo Ancelotti.

E’ ormai nota a tutti la notizia del passaggio dell’attuale tecnico del Real Madrid al Brasile, il tecnico italiano sarà il nuovo selezionatore della Nazionale verdeoro e oltre a lui potrebbe esserci una vecchia conoscenza del calcio italiano e soprattutto dei tifosi del Milan.

Ancelotti vuole proprio lui: fioccano i ricordi in casa Milan

Per Ancelotti sarà un ambiente totalmente nuovo, non solo dovrà guidare per la prima volta una Nazionale italiana ma dovrà farlo pure fuori dal continente europeo. Per iniziare questa nuova avventura Ancelotti starebbe addirittura pensando ad un suo ex giocatore, il brasiliano e Pallone d’Oro Ricardo Kakà.

Secondo quanto riporta la CNN Brasil il tecnico vorrebbe portare Kakà nello staff della nazionale brasiliana e che potrebbe essere un grosso aiuto per l’allenatore rossonero.