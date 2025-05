Anche Theo ai saluti: il Milan ha già scelto il sostituto

Dopo sei stagioni vissute da protagonista e un legame profondo con l’ambiente rossonero, il rapporto tra Theo Hernandez e il Milan potrebbe giungere al capolinea questa estate.

Theo Hernandez, punto fermo della squadra negli ultimi anni, ha vissuto una stagione complicata, con prestazioni spesso al di sotto delle aspettative e un futuro contrattuale ancora incerto.

Nonostante le voci insistenti su un rinnovo, il club e il giocatore non si sono mai realmente incontrati per definire un nuovo accordo. La scadenza attuale del contratto, fissata per il 2026 – la stessa di Mike Maignan – lascia spazio a molteplici scenari, incluso quello di una cessione già nei prossimi mesi.

Theo in bilico: spunta il sostituto

Per il Milan, che considera Theo un titolare inamovibile, perdere un elemento del genere imporrebbe un intervento tempestivo sul mercato. In attesa della nomina ufficiale di un nuovo direttore sportivo, l’area scouting si è già messa al lavoro per individuare possibili alternative. Due nomi sono già emersi con forza: Nuno Tavares, attualmente alla Lazio, e Maxim De Cuyper del Club Brugge.

A questi, oggi, si aggiunge una nuova pista: Miguel Gutierrez, terzino sinistro classe 2001 in forza al Girona. La sua situazione è però tutt’altro che semplice.

Il giocatore ha una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, ma il Real Madrid, club in cui è cresciuto calcisticamente, vanta su di lui un diritto di recompra fissato a soli 9 milioni. I blancos potrebbero decidere di esercitarlo per poi trattare da una posizione di forza. A riferire la notizia è La Gazzetta dello Sport.

Per il Milan, dunque, la strada per Gutierrez potrebbe passare da un doppio tavolo negoziale: da una parte il Girona, dall’altra il Real Madrid. Una trattativa non semplice, ma che testimonia la volontà del club di farsi trovare pronto, qualora davvero Theo dovesse salutare.