Annuncio Milan, ora è ufficiale: Allegri torna in rossonero

È arrivata la tanto attesa ufficiale: il Milan ha annunciato l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera.

Il Milan ripartirà da mister Massimiliano Allegri sulla panchina. Dopo l’avventura alla Juventus ed il conseguente anno di stop, il tecnico di Livorno è pronto a tornare in sella, con l’obiettivo di portare nuovamente il Diavolo ai vertici della Serie A. L’esperto allenatore toscano, tornato nella Milano rossonera a distanza di 11 anni, si è legato al club lombardo con un contratto biennale. Negli accordi, che prevede un ingaggio da 5 milioni a stagione, è prevista un’opzione di rinnovo automatico per un terzo anno e un bonus in caso di Scudetto. Il nuovo mister rossonero ha firmato nella giornata di ieri, un’intesa che stamani è stata ufficializzata dal Milan tramite i propri canali.

Allegri torna al Milan: è ufficiale

Pochi minuti fa, il club rossonero ha annunciato il ritorno di Max Allegri attraverso la seguente nota ufficiale:

“AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano Allegri. Nato a Livorno l’11 agosto 1967, Massimiliano Allegri dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, inizia la carriera da allenatore nel 2002. Siede sulle panchine di Aglianese, SPAL, Grosseto e Sassuolo prima della chiamata del Cagliari nel 2008, con cui debutta in Serie A. Nel 2010 arriva al Milan, con cui vince subito lo Scudetto numero 18 della storia rossonera e la Supercoppa Italiana 2011. Dal 2014 al 2019 prima, e dal 2021 al 2024 poi, siede sulla panchina della Juventus con cui conquista 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Il Club rivolge a Massimiliano e ai suoi collaboratori un caloroso in bocca al lupo”.

In questo suo secondo capitolo al Milan, Massimiliano Allegri sarà spalleggiato da uno staff di tutto rispetto. L’ex Juventus avrà come collaboratori Maurizio Trombetta e Aldo Dolcetti, con Marco Landucci come vice allenatore. Mentre il nuovo preparatore atletico del Milan sarà Simone Foletti. Il ruolo del fisioterapista, invece, verrà ricoperto da Stefano Grani. Nello staff sono presenti anche Simone Padoin e Francesco Magnanelli. Bosco e Doveri gli osservatori.

Max Allegri ha collezionato sin qui 178 panchine al Milan: 91 vittorie, 49 pareggi, 38 sconfitte, 303 gol fatti e 178 subiti. Il tecnico di Livorno ha conquistato alla guida dei rossoneri uno Scudetto (2010-2011) e una Supercoppa Italiana (2011).