Arriva al Milan dal Barcellona: tutto grazie a Lamine Yamal

Lamine Yamal può propiziare un affare importante per i rossoneri, colpo dal Barcellona: cosa sta succedendo in Catalogna

Una stagione come quella attuale è decisamente difficile da digerire per il Milan, che nella sua storia ha vissuto momenti di grande splendore, ma adesso, da quelli appare decisamente lontano. I rossoneri anzi rischiano seriamente di rimanere fuori del tutto dall’Europa il prossimo anno e questo rappresenterebbe uno smacco notevole per un club che ha un palmares internazionale di altissimo livello.

Attualmente, si possono solo guardare con ammirazione, da lontano, i grandi campioni e le grandi gesta altrui sul panorama continentale. Coltivando un bel po’ di invidia per l’Inter, per la seconda volta in tre anni finalista di Champions. I nerazzurri del resto si sono meritati l’approdo all’atto conclusivo della manifestazione con un notevole percorso, andando oltre avversari di grande calibro. Come il Barcellona di Lamine Yamal, piegato al termine di una doppia semifinale al cardiopalma.

Non sono bastate le giocate di altissimo profilo del giovanissimo nuovo fenomeno del calcio mondiale, per abbattere i nerazzurri. Yamal si è poi ‘consolato’, trascinando i suoi alla vittoria in Coppa del Re e in campionato. Proprio grazie a Lamine Yamal, il Milan potrebbe ripartire da un grande colpo in casa Barcellona.

Barcellona, Ansu Fati al capolinea: ‘scontro’ con Lamine Yamal e nuova squadra

Nonostante una annata molto positiva, per i blaugrana, si prevedono diversi addii al termine della stagione e un nuovo ricambio nella squadra. Tra i possibili partenti, anche Ansu Fati.

Era lui, qualche anno fa, che sembrava dover raccogliere il testimone di Messi, ma le cose, tra infortuni e altri problemi, sono andate diversamente. Ora, l’attaccante è finito ai margini della rosa. E secondo ‘Don Balon’ sarebbe anche ai ferri corti con Lamine Yamal, con cui non avrebbe un buon rapporto. Il fenomeno emergente potrebbe spingere per la sua cessione. Il Barcellona non chiederebbe nemmeno cifre assai elevate per liberarlo e il Milan potrebbe tentare una scommessa affascinante.

Milan, il mercato dipende da ds e nuovo allenatore: Furlani e Ibrahimovic verso la decisione finale

Prima degli acquisti a livello di parco giocatori, però, il Milan dovrà prendere una direzione ben precisa per quanto concerne allenatore e nuovo direttore sportivo. Una doppia scelta che inciderà su tutte le strategie.

Dopo i rallentamenti in merito delle ultime settimane, adesso i rossoneri devono accelerare. Furlani e Ibrahimovic devono prendere una decisione, capendo la fattibilità o meno di determinate piste. Per il nuovo innesto dirigenziale, la corsa è tra D’Amico, Tare e Sartori. Per la panchina, in lizza invece Sarri, Italiano e Allegri. Inciderà, inevitabilmente, anche la compatibilità tra queste due figure. Come si risolverà il rebus? Servirà ancora un po’ di tempo per scoprirlo.