Arriva gratis al Milan dall’Inghilterra: Napoli beffato

Il Milan coltiva ambizioni di rilancio, sprint per battere il Napoli: un colpo a parametro zero dal campionato inglese può essere il primo rinforzo

E’ stato sicuramente doloroso, quest’anno, per i suoi tifosi vedere il Milan assai lontano dai vertici e non in grado di lottare per traguardi importanti. Una delusione che sicuramente coinvolge anche la dirigenza, che si aspettava ben altro rispetto ai risultati avuti. E ora, la necessità di una inversione di rotta quanto prima, nel prossimo futuro, si avverte chiarissima.

La sconfitta in finale di Coppa Italia è stata la mazzata definitiva, su una stagione che va in archivio come una delle più critiche degli ultimi anni. Il successo in Supercoppa a gennaio non è certo sufficiente a salvare il bilancio, tutt’altro. Va da sé, che il Milan dovrà operare con grande lucidità e concretezza, nelle prossime settimane, per mettere le basi di una ricostruzione efficace. Non si può più sbagliare.

Dunque, nonostante il Diavolo resterà fuori, con ogni probabilità, dalla prossima Champions League (la matematica non lo condanna ancora, ma la missione rasenta onestamente l’impossibile a questo punto), bisognerà intervenire in maniera importante sul mercato, con corposi investimenti. Cercando di salvaguardare il portafogli laddove possibile e andando anche alla ricerca di operazioni low cost. Occhio in particolare alle conferme su un affare a parametro zero, per il quale il Milan è in corsa e deve sopravanzare altre società importanti del nostro campionato.

Milan, conferme su Junior Firpo: contatti in corso

In Inghilterra, uno dei profili più interessanti da questo punto di vista è Junior Firpo, ex Barcellona, che in questi anni si è messo in luce con la maglia del Leeds.

Il laterale spagnolo ha contribuito a riportare in Premier League la sua squadra. Ma il suo contratto è in scadenza e dunque è libero di accordarsi con chi vuole. Il Milan scatta in avanti su Napoli e Lazio, da ‘Team Talk’ in Inghilterra arriva conferma dei contatti portati avanti dal club rossonero e che potrebbero sfociare in un esito positivo.

Milan, finalmente il terzino sinistro di riserva: ricambio per Theo Hernandez

Si tratterebbe di un vero e proprio affare, per il Milan, in considerazione del fatto che il valore del giocatore è di certo di rilievo. Avere un vice Theo Hernandez simile sarebbe un colpaccio.

Da tempo, il Milan sta cercando di mettere a posto la sua fascia sinistra. E con questa operazione potrebbe riuscirci davvero. Con la conferma del francese, dopo tanto tempo in banda mancina potrebbero essere presenti due giocatori di grande livello, un segnale importante per quella che si spera sia la stagione della rinascita.