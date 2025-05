Attento Milan, che beffa: l’Inter piomba sul giovane rossonero

La storica rivale del Milan, ovvero l’Inter, è piombata sul giovane talento rossonero: il club deve correre ai ripari.

Inutile negarlo: tra Milan e Inter c’è stata sempre rivalità, complice anche il fatto che i due club nascono nella stessa città. Da una parte il rosso e il nero, il Diavolo come simbolo, sette Champions League, la Curva Sud; dall’altra il nero e l’azzurro, il Biscione come simbolo, il Triplete, la Curva Nord. Due club pieni di unicità e storia, che si differenziano per molti tratti, ma che hanno ancora in comune una cosa: San Siro. Rivalità, tanta, ma in un certo senso anche rispetto, senza troppi scontri. Tantissimi derby giocati, con l’Inter che negli ultimi anni ha avuto quasi sempre la meglio, ma nella stagione corrente è il Milan a prevalere sui cugini nerazzurri, con 3 vittorie e 2 pareggi.

Mercato Milan, l’Inter prova la beffa: un giovane nel mirino

Tra Milan e Inter, negli anni, ci sono stati anche passaggi di giocatori da una parte all’altra. L’ultimo in lista è il passaggio di Calhanoglu dai rossoneri ai nerazzurri, dove il turco ha trovato più spazio e continuità, arrivando ad essere uno dei centrocampisti più forti della Serie A. Ora l’Inter tenta un altro scippo, e questo volta è per un giovane talento rossonero: parliamo di Mattia Liberali, centrocampista classe 2007.

Il talento rossonero ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e in questa stagione ha giocato principalmente con la Primavera e non con la squadra militante nel campionato di Serie C. Per lui c’è stata la possibilità di esordire anche in prima squadra, nella sfida d’andata contro il Genoa. A fine di questa stagione, Liberali dovrà decidere: o rinnovo con il Milan oppure cessione alla miglior offerente, e l’Inter potrebbe essere una di queste.

Inter su Liberali: le intenzioni del club

A parlare del possibile interesse dell’Inter per Liberali del Milan è InterLive.it, secondo cui le ultime indiscrezioni vedono il trequartista rossonero accostato all’Inter. Per l’Inter sarebbe un colpo in ottica futura, in linea con le direttive dettate dalla nuova proprietà del club, ovvero il fondo Oaktree. Liberali ha grandi qualità tecniche e tattiche, e questo il Milan lo sa bene: qualora l’Inter dovesse avanzare l’offerta, la dirigenza di Via Aldo Rossi non lascerà terreno fertile ai cugini nerazzurri e li faranno penare.