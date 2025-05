Beffa dopo lo scudetto: rifiuto al Napoli, Chiesa regalato al Milan

Il Napoli festeggia lo scudetto ma incassa un rifiuto bruciante: l’intreccio che porta Chiesa a vestire la maglia rossonera

Il campionato si conclude con il Napoli campione d’Italia, per la seconda volta in tre anni. I partenopei sono riusciti a prevalere in volata sull’Inter, qualcuno tra i tifosi del Milan può lanciarsi in sfottò ai cugini nerazzurri per il traguardo mancato, ma vista l’annata vissuta dal Diavolo è una magra, magrissima consolazione.

C’è rimpianto in molti supporters dei rossoneri, per ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. C’era la possibilità lo scorso anno di puntare su Conte, prima che venissero fatte altre scelte. E l’ex Ct della Nazionale ha confermato tutta la sua abilità, rilanciando gli azzurri dopo una annata disastrosa e portandoli alla vittoria del titolo. Ora, l’idea Conte, se pur non svanita del tutto, è molto più complessa, parlandosi di un ritorno alla Juventus per l’allenatore pugliese.

Ci si dovrà affidare verosimilmente a qualcun altro, per la ripartenza. Sognando magari di fare esattamente come il Napoli e puntare tutto su un campionato di vertice, costruendo finalmente una squadra all’altezza in tutte le sue componenti. Un colpo che potrebbe essere utile in tal senso potrebbe essere Federico Chiesa, del quale periodicamente si torna a parlare. Proprio un rifiuto al Napoli inaugura l’effetto domino che può portare il classe 1997 a Milanello.

Milan, Chiesa si avvicina: Garnacho si offre al Liverpool

Gli azzurri avevano seguito a gennaio Alejandro Garnacho, del Manchester United. Giocatore non sparito dai radar partenopei, ma che sembrerebbe aver scelto un’altra strada in maniera definitiva.

Dopo l’annata disastrosa dei ‘Red Devils’, e constatato il rapporto non ideale con l’allenatore Amorim, secondo ‘Team Talk’, in Inghilterra, Garnacho vorrebbe offrirsi al Liverpool. Ipotesi suggestiva, che ai ‘Reds’ potrebbe non dispiacere affatto. In questo modo, sarebbe evidente che per il prossimo anno per Chiesa non ci sarebbe spazio e l’idea di un ritorno in Serie A per lui prenderebbe sempre più consistenza.

Milan, Chiesa si può fare: perché è un colpo alla Tare

Chiesa e il Milan potrebbero coltivare insieme ambizioni di rilancio, dopo una annata molto difficile per entrambi. Un affare che avrebbe tutti i crismi del colpo alla Tare.

Il nuovo ds rossonero potrebbe tentare di imbastire un trasferimento dal Liverpool a basso costo e con una formula particolare, quella del prestito. In fondo, ad Anfield c’è chi ritiene che in futuro Chiesa possa essere utile alla causa e dunque aprire a un trasferimento temporaneo non sarebbe un’idea campata in aria.