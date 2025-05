Blitz del Milan in Premier League: lascia il Liverpool a sorpresa

Un addio al Liverpool a sensazione, occasione da cogliere per il Milan: i rossoneri sognano il grande affare

C’è ancora qualcosa di importante da compiere nel presente, per il Milan, che ha la possibilità di vincere la Coppa Italia e addolcire un po’ il bilancio di una stagione piena di delusioni e paradossi, ma è inevitabile che i rossoneri siano già proiettati nel futuro e alla ripartenza nella prossima stagione. Un rilancio da non fallire, per tornare a grandi livelli, quelli che tutti auspicano per il club.

Sarà un Milan che andrà all’assalto, sul mercato, per rinforzare e rinnovare una squadra che ha mostrato un ottimo potenziale ma decisamente poco equilibrio nel modo in cui era stata costruita. Occorreranno idee più chiare e anche per questo il Diavolo vuole cominciare dalle basi, partendo dalla scelta di un nuovo direttore sportivo. Cosa che sta prendendo, in realtà, più tempo del previsto. La società rossonera del resto sa di non poter sbagliare e anche per questo, forse, l’operazione si sta rivelando particolarmente laboriosa.

Sarà il nuovo dirigente a dover indirizzare le strategie di mercato in entrata e in uscita, ma questo non significa che il Milan non stia già monitorando possibili fronti sui quali operare. Di opportunità, il mercato ne offre e bisogna guardare con una certa attenzione a un colpo che potrebbe arrivare dal Liverpool. Anche tra i ‘Reds’ freschi campioni d’Inghilterra ci sono giocatori insoddisfatti.

Milan, chance per Elliott: poco spazio al Liverpool, vuole andare via

Uno di loro è Harvey Elliott, giovane cresciuto in casa, legatissimo naturalmente alla sua squadra. Ma che starebbe maturando il proposito di cambiare aria.

Penalizzato dagli infortuni, certo, in questa stagione, ma, quando è stato in salute, non particolarmente utilizzato dall’allenatore Arne Slot. Per questo, in Inghilterra, ‘Football Insider’ rivela che, se le prospettive per la prossima stagione non si annunceranno diverse, il giocatore potrebbe cercare nuovi lidi. Il 20enne è un talento emergente del calcio inglese e per il Milan potrebbe essere una occasione da cogliere, per un rinforzo di qualità e quantità a centrocampo. L’affare si potrebbe realizzare per una cifra intorno ai 35 milioni di euro.

Milan giovane e di qualità con D’Amico ds: parte il nuovo ciclo

Un profilo come quello di Elliott, per età e per doti, rappresenterebbe la base per un nuovo ciclo all’insegna di calciatori giovani e di livello. Con un talent scout d’eccezione come Tony D’Amico, sempre più nei pensieri del Milan.

E’ l’attuale ds dell’Atalanta il primo nome sulla lista per il futuro. Trattativa non facile, per liberarlo dai nerazzurri, ma su cui il Diavolo ormai sta insistendo in maniera forte. Con il suo arrivo, il taccuino dei possibili rinforzi in entrata si riempirebbe di prospetti giovani ma molto interessanti, una via intrigante per il rilancio dei rossoneri.