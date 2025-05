Blitz del Milan nella Capitale: scippo all’Inter

Nuovo derby di calciomercato all’improvviso, occasione per il Milan che fa sul serio e porta il giocatore via alle mire dell’Inter

La stagione ha preso una piega definitivamente negativa per il Milan, che ora può soltanto leccarsi le ferite e cercare di guardare avanti. Magari, se si riuscirà a raccogliere le ultime energie fisiche e mentali, provando in extremis ad accedere alle coppe europee tramite le ultime due giornate di campionato, per non completare del tutto il disastro. Per poi progettare un futuro all’insegna del riscatto.

Sono stati compiuti, in campo e fuori, innumerevoli errori, questa estate, che hanno compromesso il potenziale di squadra che pure pareva esserci. In alcune occasioni, il Milan sembrava poter dare molto di più, ma si è acceso solamente ad intermittenza. Adesso, va fatto tesoro di questi errori, per provare subito a ricostruire. Ecco perché dobbiamo aspettarci un Diavolo protagonista del calciomercato.

Dopo le titubanze e le riflessioni dell’ultimo periodo, è decisamente il momento di accelerare. A cominciare da nuovo direttore sportivo e nuovo allenatore, le figure cardine da cui dovrà partire tutto il progetto di rilancio. Per poi provvedere alle modifiche e ai cambiamenti nella rosa. Le idee non mancano e tra queste un particolare intreccio potrebbe portare a un piccolo sgarbo nei confronti dell’Inter.

Milan, opportunità per Soucek: lascia il West Ham, lo voleva l’Inter

Il derby di Milano è sempre vivo, anche quando si parla di mercato. Purtroppo, il Diavolo non è riuscito a mettere a frutto i tre derby vinti su cinque in questa stagione, ma può rifarsi in sede di trattative. Puntando dritto su Tomas Soucek, vecchio obiettivo nerazzurro.

Il centrocampista ceco, secondo quanto viene riportato da ‘Givemesport’ in Inghilterra, potrebbe lasciare il West Ham nel corso dell’estate. Il giocatore si sta guardando intorno e potrebbe accettare proposte intriganti. 30 anni, con un discreto vizio del gol (9 reti in stagione) e con una grande fisicità, sarebbe un profilo ideale per i rossoneri.

Milan, centrocampo da blindare: respinti tutti gli assalti per Reijnders (per ora)

Con un box to box come lui, la mediana milanista guadagnerebbe in qualità e quantità. Serve del resto puntellare un reparto che a volte è mancato nella capacità di fare filtro. E possibilmente trattenere il suo migliore esponente, quel Tijani Reijnders preso d’assalto dai top club.

Per l’olandese, è stato predisposto un maxi rinnovo, ma questo non evita che grandi società si facciano avanti cercando di convincerlo. E di convincere il Milan a lasciarlo andare. Ma per ora, il giocatore e il club hanno resistito alle offerte del Manchester City, che comunque continuerà a provarci in tutti i modi.