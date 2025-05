Bologna Juve finisce in parità: tanti rimpianti in casa Milan

Si è concluso pochi minuti fa il match di serie A tra Bologna e Juventus con Freuler che ha risposto a Khephren Thuram, un gol per tempo.

Il posticipo di questo trentacinquesimo turno di serie A tra Bologna e Juventus è terminato con il risultato di 1 a 1. I bianconeri sono passati in vantaggio nel primo tempo con Khephren Thuram, tra i migliori in campo ed autore di una grande conclusione ma il Bologna reagisce nella ripresa e trova il pari con Freuler, uno dei peggiori fino a quel momento.

Una sfida che farà molto discutere con tante polemiche, specialmente per gli errori arbitrali di Doveri che non ha concesso un rigore molto dubbio ai padroni di casa e alcune scelte che hanno sicuramente scatenato la rabbia dei tifosi. Ma una sfida che anche il Milan ha osservato con grande attenzione.

Bologna Juve, quanti rimpianti per Conceicao

Il Milan affronterà il Bologna nella finale di Coppa Italia mentre domani i rossoneri affronteranno il Genoa di Patrick Vieira a Marassi. I risultati di oggi con la sconfitta della Fiorentina e il pari del Bologna riaprono qualche speranza in chiave Europa League o Conference per i rossoneri ma soprattutto acuiscono i rimpianti di classifica.

Tante occasioni perse in questa fase della stagione e i rossoneri potevano arrivare a questo punto della stagione in lotta per qualcosa in più, e anche i tifosi del club hanno espresso le proprie perplessità via social. Tanto rammarico in casa Milan.