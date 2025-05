Bologna-Milan, Conceicao ha deciso: la scelta sull’attacco

Tra pochi minuti Milan e Bologna scenderanno in campo per la finale di Coppa Italia, sul prato dell’Olimpico.

Da una parte la squadra di Conceicao, reduce da quattro vittorie consecutive, tra cui l’ultima contro il Bologna proprio venerdì scorso; dall’altra la squadra di Vincenzo Italiano, che nelle ultime partite, a causa anche di alcuni infortuni, ha perso terreno dalle dirette rivali per un posto in Champions League. Mancano due giornate alla fine del massimo campionato italiano, e la posta in palio è ancora tanta, soprattutto per Milan e Bologna, che questa sera hanno la possibilità di portare a casa la Coppa Italia. Alle ore 21:00 si scenderà in campo sul prato dell’Olimpico, con la sfida che sarà diretta dall’arbitro Mariani. Il Milan di Coppa Italia ne ha vinte 5, il Bologna 2, l’ultima nel 1974. Questa sera possono tornare a fare la storia, ma di fronte hanno un Milan che nell’ultimo mese si è ripreso alla grande e proverà in tutti i modi a portare a casa il secondo trofeo stagionale.

Milan-Bologna, le formazioni ufficiali

Sergio Conceicao decide di affidarsi al modulo che da un paio di mesi ha risollevato il Milan, ovvero il 3-4-3, mettendo in campo i miglior interpreti. Rispetto alla partita di campionato, tornerà titolare Leao, che in Serie A era squalificato. In difesa i tre titolari saranno Tomori, Gabbia e Pavlovic. Torna anche Fofana, che nella gara di venerdì era uscito dopo un brutto colpo con un avversario. Qualche defezione in più invece per il Bologna, soprattutto a livello difensivo. Italiano schiera titolare Dallinga, ma Castro scalpita in panchina per dare il cambio al compagno di reparto.

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. All:: Conceiçao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All.: Italiano.