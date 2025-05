Bomber low cost per il Milan: lo ha chiesto Antonio Conte

L’ex Ct della Nazionale in lizza tra i nomi per la panchina del Milan, c’è una richiesta specifica per il ciclo in rossonero: vuole questo attaccante

Ancora due partite, per concludere la stagione, provare a evitare il disastro totale e darsi una minima base da cui ripartire. Il Milan è atteso da 180 minuti cruciali in campionato, iniziando dalla trasferta di Roma, per qualificarsi alle coppe europee del prossimo anno. Rimanerne del tutto fuori sarebbe una grossa mazzata per le ambizioni future, ma ci sono ancora chances da giocarsi. Poi, verrà il momento della ricostruzione.

Una ricostruzione su cui la dirigenza sta ragionando già da un po’ e che dovrà concretizzarsi a breve, partendo da figure chiave, come quelle di cui si discute da tempo, come allenatore e direttore sportivo. Sarà il binomio fondamentale su cui provare a imbastire un nuovo ciclo e sono tanti, naturalmente, i nomi di grido cui i rossoneri puntano.

C’è sempre Antonio Conte nei pensieri del Diavolo, anche se si tratta di una candidatura, in questo momento, non particolarmente forte, ma ancora presente. L’ex Ct della Nazionale, come sta dimostrando al Napoli, può significare ambizioni concrete di vittoria. Con lui, si costruirebbe una squadra certamente di primo livello. Con incluso un bomber che vorrebbe portare con sé nella nuova avventura.

Milan, ritorna l’idea Vlahovic: piace moltissimo a Conte, il retroscena

Tra i giocatori che, per il centro dell’attacco, Conte reputa tra i più forti in circolazione, c’è Dusan Vlahovic. Il serbo è stato accostato a un possibile trasferimento al Milan e l’ingresso in scena del tecnico pugliese potrebbe dare nuova linfa a questa idea.

C’è da ricordare infatti che ai tempi del Tottenham Conte avrebbe voluto Vlahovic, e probabilmente non ha cambiato idea sull’argomento. In Inghilterra, ‘Givemesport’ scrive che la Juventus si accontenterebbe di 25 milioni di euro circa, per lasciarlo andare. Il Milan, a queste cifre, potrebbe tentare l’assalto, per comporre una coppia formidabile con Gimenez.

Panchina Milan, c’è ancora Conte ma in seconda fila: ecco i favoriti

Naturalmente, come sappiamo, molto dipenderà dalle scelte che la dirigenza del Milan compirà a monte. Come dicevamo, Conte non è il primo candidato per la panchina, dato che si parla di lui molto in chiave Juventus.

Attualmente, sembrerebbero essere in pole Sarri e Italiano. Il primo piace da tempo e non è un mistero, l’altro ha definitivamente conquistato i rossoneri dopo averli battuti in Coppa Italia. E poi c’è Allegri, sullo sfondo, anche se per il livornese si parla dell’ipotesi Napoli nel momento in cui dovesse esserci l’addio a Conte.