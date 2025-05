Boom Milan, Italiano lo porta in rossonero: duello aperto con Juve e Inter

Il Milan vuole Vincenzo Italiano come nuovo tecnico. Qualora l’artefice della Coppa Italia del Bologna accettasse la destinazione, potrebbe portare con sè uno dei suoi fedelissimi.

Una stagione da dimenticare, un’altra da progettare per evitare di ricadere negli errori del passato. Negli ultimi giorni, nella Capitale, il Milan ha visto passarsi davanti treni che potevano rendere meno amara l’annata. È giunto il tempo dei processi, dopo la mancata qualificazione a qualsiasi competizione europea e una Coppa Italia scivolata via ad opera del Bologna. In molti sono destinati ad essere messi in discussione dopo l’ultimo impegno di campionato, sabato contro il Monza. Inevitabilmente, il primo a fare le valige sarà Sergio Conceiçao. In Casa Milan si è già alla ricerca del successore del portoghese.

Milan, al via il processo al gruppo squadra: il futuro è adesso

La fumata bianca sulla questione direttore sportivo non è ancora arrivata, ma lo sprint di Tare potrebbe essere la prima pagina di un nuovo capitolo. Non appena si insedierà il nuovo ds, la priorità andrà alla scelta dell’allenatore. Nell’ultima settimana ha preso quota il nome di Vincenzo Italiano, artefice della Coppa Italia vinta dai felsinei. Pare che il Diavolo voglia seguire la massima “se non puoi sconfiggere il tuo nemico, fattelo amico”. Oltre al tecnico ex Fiorentina, la dirigenza rossonera punta Dan Ndoye.

Secondo “Tuttosport”, nella fitta lista dei club interessati all’esterno (match winner nella finale di sette giorni fa) ci sarebbe anche il Milan. Un elenco che comprende tante big, specialmente in Italia. Tra i corteggiatori spicca la Juventus di Giuntoli, che può vantare buoni rapporti con il Bologna. La dirigenza emiliana, però, non sembra intenzionata ad abbassare le sue pretese al di sotto dei 40 milioni di euro per un calciatore esploso definitivamente quest’anno (nove reti in 40 gettoni stagionali)e il cui contratto scade nel 2027.

Concorrenza fitta per Ndoye: Juventus, Milan ma non solo sull’esterno del Bologna

Ma la Signora non è l’unica pretendente allo svizzero. L’Inter, infatti, è tra i club che già dall’anno scorso avevano visto in Ndoye qualcosa in più. Qualora i nerazzurri dovessero accogliere Luis Henrique le chance diminuirebbero, ma Marotta e Ausilio rimangono alla finestra. Da segnalare, infine, anche sirene inglesi, più nello specifico del Manchester United.

Morale, quella del Milan non è l’unica dirigenza immersa in questa corsa. Tuttavia il possibile approdo di Italiano a Milanello potrebbe spingere l’11 bolognese a seguire il suo mentore in una nuova avventura.