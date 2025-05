Calciomercato Milan, definito lo scambio con la Roma: i dettagli

Non attraverso il cartellino di Abraham, ma lo scambio con la Roma è possibile per il calciomercato del Milan.

Andranno sistemate diverse cose nel calciomercato che sarà per i rossoneri nel corso della prossima estate quando, salutando alcuni dei senatori rossoneri, partirà il progetto legato al nuovo Milan di Igli Tare.

Il ds albanese, tornando ad operare in Italia dopo un anno di assenza dopo il periodo vissuto da giocatore e dirigente alla Lazio, è pronto a rilanciarsi. E dovrà subito risolvere quelle che sono le situazioni spinose che fanno parte del Milan attuale.

Milan: scambio con la Roma, occasione low cost

Tra chi arriverà e chi andrà via, c’è un colpo a sorpresa che il Milan può piazzare, attraverso l’operazione dello scambio, approfittando di una situazione che può far comodo alla Roma. In un sol colpo i giallorossi, infatti, risolverebbero grazie al Milan i due grattacapi legati a chi arriva e chi parte. A parlarne, spiegando la situazione, è TMW che ha svelato le ultime di calciomercato che riguardano il Milan.

La Roma ha seria intenzione di trattenere Alexis Saelemakers, calciatore che teoricamente potrebbe fare ancora comodo al Milan, considerando l’annata vissuta prima a Bologna e poi in Capitale. Ma che potrebbe, per il Milan, rappresentare una pedina di scambio importante per portarsi a casa il cartellino di uno dei calciatori che può servire per l’anno di “rifondazione” che cerca il club rossonero.

Dai giallorossi può arrivare l’occasione non legata ad Abraham. Il Milan, approfittando dell’interesse per l’esterno belga, potrebbe chiedere in cambio il cartellino di Lorenzo Pellegrini, trequartista che pare in rossa con il club giallorosso e pronto ad una nuova esperienza altrove, dopo l’esperienza in chiaroscuro vissuta da capitano della Roma.

Definito l’affare con la Roma: i dettagli delle richieste del Milan

Il Milan ha definito che Abraham non sarà riscattato e che, se sarà lasciato ancora Saelemakers alla Roma, potrebbe realizzarsi l’operazione con lo scambio. Sono diversi i calciatori in uscita dalla Roma, ma soltanto uno convincerebbe il Milan.

Si tratta dell’operazione con scambio che potrebbe vedere Lorenzo Pellegrini al Milan, in uno scambio alla pari con la Roma. Niente conguaglio economico, un affare che il Milan valuterebbe come opzione a titolo definito per entrambi. Slegandosi da quella che è l’operazione su Abraham che non ha convinto i rossonero, per una permanenza al Milan che non ci sarà. Sullo sfondo anche Paredes, ma per l’ex Juve e PSG è difficile ipotizzare una permanenza in Italia dopo la Roma, con ritorno in Argentina per giocare al Boca Juniors.