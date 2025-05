Calciomercato Milan, ha detto sì a Moncada: colpo da 20 milioni!

Moncada pesca dalla Serie A per rinforzare la rosa rossonera: il giocatore ha già detto sì al Milan. Pronto il colpo da 20 milioni!

Una delle zone del campo che necessita di essere rinforzata ulteriormente in vista della prossima stagione è il centrocampo. Nel corso di questa annata, il Milan non ha potuto fare a meno di Youssouf Fofana, spremendolo fino in fondo. Il centrocampista francese, infatti, è stato e continua ad essere onnipresente. L’ex Monaco non ha mai avuto modo di rifiatare stringendo i denti anche nelle circostanze più avverse. Questo perché il club non dispone di un’alternativa valida, una lacuna che la dirigenza rossonera intende colmare garantendosi un vice Fofana all’altezza. Per il suddetto ruolo, il Milan si sarebbe focalizzato principalmente sulla Serie A, individuando un centrocampista specifico come possibile sostituto del francese.

Scelta l’alternativa di Fofana: il Milan pesca dal Genoa

Tra i centrocampisti che più si sono messi in mostra in questa stagione di Serie A, c’è Morten Frendrup. Il calciatore classe 2001 del Genoa si è reso autore di un’annata sbalorditiva, contribuendo a suon di prestazioni di spessore alla salvezza del Grifone. Le sue capacità tattiche e tecniche avrebbero catturato l’attenzione di moltissimi club, tra cui il Milan. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, la società rossonera avrebbe inserito il nome del danese tra i prossimi obiettivi di mercato.

Il direttore tecnico, Geoffrey Moncada, si sarebbe già mosso, ottenendo il via libera da parte del calciatore. Infatti, Morten Frendrup si sarebbe mostrato lusingato dalla corte del Diavolo, dicendo sì all’eventuale trasferimento nella Milano rossonera. Ora, però, c’è da convincere il Genoa. La stagione del danese è stata ottima: finora ha raccolto 35 presenze e 2 gol. Numeri che, abbinate alle prove in campo, hanno fatto lievitare il prezzo del calciatore. Il Genoa, di fatto, avrebbe già lasciato intendere di voler almeno 20 milioni di euro per acconsentire alla cessione.

Il Milan starebbe viaggiando a tutta forza verso Frendrup, anche se la concorrenza non manca. Il centrocampista sarebbe finito anche nel mirino di un club in inglese: il Brentford starebbe lavorando da mesi sul calciatore danese. Tuttavia, il Diavolo non sarebbe tanto impensierito dalla società di Premier League poiché gode della preferenza del calciatore. Il centrocampista del Genoa vorrebbe restare in Italia, strizzando l’occhio al Milan.

Non solo Frendrup, il Milan prepara anche al colpo in attacco

Oltre a fare pressing sul Genoa per Morten Frendrup, il club rossonero sta ragionando anche sugli eventuali movimenti da compiere per quanto concerne il reparto d’attacco. Su questo fronte, la società lombarda avrebbe un nome su tutti in mente ed è quello di Federico Chiesa. L’attaccante ex Juventus, seppur presto riceverà la medaglia di campione della Premier con il Liverpool, la sua stagione lontano dall’Italia non può di certo considerarsi positiva. Per l’esterno classe 1997 lo spazio è stato pochissimo tra le fila di Arne Slot, complici anche i diversi problemi fisici.

Federico Chiesa, pagato dal Liverpool 12 milioni, è arrivato a fine stagione con appena 13 presenze, 2 gol e 2 assist con la maglia dei Reds. Sono stati a malapena 403 i minuti in campo raccolti dal calciatore italiano. Numeri che starebbero alimentando in Chiesa la voglia di lasciare Liverpool per fare ritorno in Italia. Il Milan sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte, garantendogli un ruolo di prim’ordine all’interno della rosa. Il club rossonero starebbe ragionando sulla formula dell’operazione, anche perché l’attaccante ha un ingaggio da 7,5 milioni a stagione. Tuttavia, sarebbe crescente la voglia di Federico Chiesa nel tornare in Serie A. L’attaccante cerca spazio per giocarsi le sue chance in vista del Mondiale 2026.