Il Milan sta lavorando per libarsi del calciatore in esubero: pronta la cessione in Argentina. Futuro segnato per il rossonero.

Sarà tanto il lavoro che Igli Tare dovrà fare nella prossima finestra di mercato per fare quadrare i conti e sopratutto l’aspetto numerico della rosa. Il nuovo direttore sportivo del Milan avrà l’arduo compito di sbrogliare specialmente la questione legata ai diversi calciatori rossoneri di rientro dalle rispettive avventure in prestito. Tra le fila del club sono diversi i calciatori in esubero, ma chiarezza sarà fatta solamente dopo aver capito le intenzioni del neo tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri. Intanto, nelle ultime ore sta prendendo quota la possibile cessione di difensore rossonero.

Cessione vicina: l’esubero può restare in Argentina

Il Milan starebbe provando a liberarsi del cartellino di Marco Pellegrino. Secondo quanto riportato da Tyc Sports, il club rossonero avrebbe iniziato una fase interlocutoria con il Boca Juniors per la cessione del difensore argentino. La società lombarda starebbe spingendo per salutare il calciatore classe 2002 a titolo definitivo e non in prestito, come già successo in precedenza con Salernitana, Independiente e Huracán.

Il Milan avrebbe comunque imposto delle condizioni chiare e irremovibili al Boca Juniors. La società rossonera pretenderebbe un’offerta da circa 4,4 milioni di euro per il cartellino di Pellegrino. Condizioni su cui la compagine argentina starebbe riflettendo. Marco Pellegrino è in prestito all’Huracán, squadra con la quale ha registrato 24 presenze e un gol. Il difensore argentino ha ritrovato la sua forma migliore in patria, ma soprattutto fiducia nelle proprie qualità. La conferma è arrivata dallo stesso Marco Pellegrino.

Di recente, il giovane difensore ha rilasciato una lunga intervista al sito gianlucadimarzio.com, mostrandosi pronto e voglioso di tornare al Milan per ritagliarsi un ruolo di prim’ordine: “Quando sono arrivato al Milan ho preso due mesi di lezioni per ambientarmi meglio. Così sono partito in prestito a gennaio per prepararmi a tornare più forte. Ora mi sento pronto. Fisicamente e mentalmente. I tre prestiti sono serviti proprio a questo. In estate vorrei rientrare al Milan per restare, anche se so che non sarà semplice. Con il club ho un ottimo rapporto e spero possano vincere la Coppa Italia. E ai tifosi dico di avere fiducia in me: voglio prendermi il Milan”.

Marco Pellegrino ha ritrovato forma e fiducia, ma il Milan sembra non volente proprio sapere del difensore argentino. La società rossonera, infatti, starebbe cercando la giusta soluzione con il Boca Juniors per dire definitivamente addio al centrale classe 2002. Un investimento che la dirigenza avrebbe bollato come fallimentare.