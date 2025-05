Calciomercato Milan, il top player saluta: cessione da 100 milioni!

Il Milan si prepara ad incassare una cifra da capogiro per la cessione del suo top player: dalla Premier sono pronti 100 milioni.

Sarà un’estate caldissima per il Milan. Dopo una stagione altalenante, la società rossonera ha tutte le intenzioni di sfruttare al meglio la prossima finestra di mercato per rilanciare le proprie ambizioni. Da parte della proprietà c’è voglia di dare vita ad una campagna acquisti ambiziosa per tornare subito a ricoprire un ruolo da protagonista in vista della nuova stagione. Il Milan si muoverà molto, sia in entrata che in uscita. Il club opererà scrupolosamente sul mercato, senza compromettere la propria stabilità finanziaria. La volontà è quella di ripartire da una base solida, trattenendo i migliori giocatori. Tuttavia, a fronte di un’offerta folle, il Milan non si precluderebbe la possibilità della plusvalenza, come nel caso di Rafael Leao. Il portoghese sembra essere molto corteggiato da alcuni top club europei, sopratutto da due in particolare della Premier League.

Leao ai saluti: dalla Premier fanno sul serio

Seppur quella di Rafael Leao sia stata una stagione ad intermittenza, tra lampi di genio e frequenti blackout, ci sarebbero diversi ambiti club del panorama europeo pronti a fare follie pur di accaparrarsi le prestazioni del talento portoghese. Secondo quanto riportato dalla BBC, il numero 10 del club rossonero avrebbe scatenato un forte interesse in due club specifici della Premier League. Si tratta dei due club più blasonati di Londra: Chelsea e Arsenal. Entrambe le società sarebbero pronte a darsi battaglia per provare ad aggiudicarsi il calciatore classe 1999, mettendo sul tavolo del Milan una ricca offerta.

Stando alle indiscrezioni dall’Inghilterra, il club più predisposto a fare sul serio per arrivare a Rafael Leao sarebbe il Chelsea. La squadra allenata da Enzo Maresca avrebbe inserito il nome del calciatore portoghese in cima alla lista dei prossimi obiettivi di mercato. Insomma, Rafael Leao sarebbe diventato un vero e proprio oggetto del desiderio per i Blues. L’Arsenal, invece, lo starebbe tenendo d’occhio come alternativa a Nico Williams. Oltre alla Premier League, ci sarebbe un altro scenario per il futuro di Leao e si chiama Saudi Pro League.

L’attaccante portoghese avrebbe generato un accesso interesse in alcuni top club arabi, come l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Nella lista dei candidati, ci sarebbe anche il Barcellona. Leao ha tuttora un contratto fino al 2028, dal quale percepisce un ingaggio da 7 milioni di euro (il più alto al Milan). Inoltre, il numero 10 rossonero ha una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Tuttavia, il club lombardo si accontenterebbe anche di un’offerta da 100 milioni. Somma che non spaventa a Chelsea e Arsenal, ma anche agli altri club piombati sulle tracce di Leao.

Non solo Leao, il Milan pensa anche ad un’altra cessione prestigiosa

La società rossonera starebbe riflettendo attentamente anche sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese, in scadenza nel 2026 e con un ingaggio da 3,5 milioni a stagione, starebbe pensando se rinnovare o meno con il club, sopratutto dopo una presunta proposta al ribasso rispetto a quanto chiesto dall’entourage del giocatore. Stando alle ultime voci di mercato, il Milan avrebbe presentato all’estremo difensore ex Lille un’estensione contrattuale da 4,5 milioni annui. Mentre gli agenti del francese vorrebbero uno stipendio da 5/6 milioni.

Il rinnovo di Maignan, di fatto, starebbe vivendo una fase di stallo. Il Milan avrebbe preventivato l’eventuale cessione, fissando il prezzo sui 30 milioni e andando alla ricerca del sostituto. Tra i possibili eredi nelle ultime ore è spuntato il nome di uno dei portieri più ambiti della Serie A: Mile Svilar. Secondo quanto affermato dal quotidiano ‘La Repubblica’, il Milan starebbe concretamente valutando l’acquisto del portiere della Roma, spinta anche dal rinnovo in stand-by del serbo.

Il portiere classe 1999, legato ai giallorossi da un contratto fino al 2027, percepisce ai giallorossi appena un milione a stagione. L’estremo serbo avrebbe chiesto un rinnovo da 4 milioni, cifra ritenuta alta dalla dirigenza capitolina. Le negoziazioni sembrano aver avuto una battuta d’arreso e seppur la Roma confidi in un accordo, non si sarebbe preclusa la possibilità di monetizzare dalla cessione di Svilar. Per l’estremo difensore, i giallorossi chiedono almeno 30 milioni.