Calciomercato Milan, Maignan verso l’addio: il top club fa sul serio

Rinnovo sempre più in bilico per Mike Maignan: il top club irrompe sul francese e complica le cose per il Milan.

Si è conclusa da poco la stagione, ma il Milan è già pronto a ripartire per mettersi alle spalle un’annata a dir poco deludente. In questi giorni, il club si sta muovendo molto in vista del futuro, difinendo il trasferimento in rossonero di Igli Tare. L’ex Lazio sarà il nuovo direttore sportivo del Diavolo, firmando un contratto triennale da 800 mila euro. Una delle prime questioni che Tare dovrà risolvere a stretto giro è legata ai rinnovi. Quindi, bisognerà prendere una decisione chiara anche sul futuro di Mike Maignan.

Maignan verso l’addio: il top club della Premier piomba sul francese

Il rinnovo di Mike Maignan è in alto mare. La stagione del portiere francese non è stata affatto all’altezza e per questo il Milan ha evitato di andare oltre a determinate cifre. Infatti, rispetto ai 5 milioni di cui si parlava mesi fa, il club rossonero avrebbe offerto all’ex Lille un contratto fino al 2028 (con opzione per il 2029) da 4 milioni a stagione più bonus relativi all’eventuale qualificazione in Champions League. Mike Maignan, in scadenza nel 2026, non avrebbe ancora dato una risposta in merito.

L’estremo difensore rossonero si sarebbe preso del tempo per riflettere, valutando anche l’addio tra le ipotesi. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il calciatore classe 1995 sarebbe uno dei primi nomi presi in considerazione dal Manchester United per il dopo Onana. I Red Devils, di fatto, si sarebbero già mossi, raccogliendo informazioni. Considerato l’attuale stato delle cose a livello contrattuale, il Milan non dovrebbe chiedere più di 30 milioni di euro. Cifra che il Manchester United non avrebbe alcun problema a sborsare.

Per sostituire il francese, il Diavolo starebbe facendo attenzione specialmente in Serie A. I rossoneri avrebbero segnato in agenda i nomi di Marco Carnesecchi dell’Atalanta ed Elia Caprile del Napoli. Sul taccuino di Moncada sarebbe cerchiato di rosso anche il profilo di Lucas Chevalier del Lille.