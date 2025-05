Calciomercato Milan, Moncada vuole lui: colpo da 20 milioni!

Il direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada, non molla la presa: il Milan vuole lui per rinforzare il centrocampo.

Il Milan di Sergio Conceicao va a caccia del tris di vittorie consecutive. Dopo i successi contro Inter e Venezia, la squadra rossonera cerca la terza affermazione di fila in casa del Genoa per dare maggiore continuità al suo percorso in questo rush conclusivo di campionato e arrivare con ulteriore consapevolezza alla finale di Coppa Italia contro il Bologna. Questa sera, il Diavolo scenderà sul campo del Ferraris per fare bottino pieno, seppur non abbia più nulla da chiedere al campionato. Sarà una partita priva di significato, infatti, quella che andrà in scena a Genova: i rossoneri sono noni e con quasi zero speranze di agguantare la zona Europa, mentre il Grifone di Patrick Vieira è salvo e quindi non ha più nulla da chiudere al campionato.

Moncada ha fatto la sua scelta: il Milan punta tutto sul gioiellino del Genoa

Nonostante le scarse pretese sul match da parte di ambo le squadre, c’è chi comunque terrà gli occhi ben sbarrati sul campo: si tratta del direttore tecnico rossonero Geoffrey Moncada. Il dirigente del Milan sfrutterà la gara di questa sera per guardare da vicino uno dei suoi principali obiettivi di mercato in vista della prossima campagna acquisti estiva. Infatti, secondo quanto ripotato da ‘Calciomercato.com’, il club lombardo approfitterà della sfida per osservare in modo più dettagliato Morten Frendrup.

Il centrocampista del Genoa, protagonista di un’ottima stagione al Grifone, è finito nei radar del Milan da diversi mesi. La società rossonera lo starebbe seguendo con insistenza, inserendo il suo nome in cima alla lista dei desideri per il centrocampo. Nel corso di questa stagione, il club lombardo ha dovuto spremere fino in fondo Youssouf Fofana, non avendo un’alternativa valida. Una lacuna che il Milan vuole colmare per la prossima stagione, investendo su Morten Frendrup. Il centrocampista classe 2001 si sposa in pieno con i canoni del club, sia dal punto di vista tattico che sul piano economico.

Il Genoa fissa il prezzo: il Milan sfida un club di Premier League

Il Milan sarebbe pronto a muovere dei passi decisi per assicurarsi le prestazioni di Morten Frendrup. Intanto, il Genoa si starebbe sfregando le mani, sperando in una possibile asta per il centrocampista danese. Ai rossoneri servirebbero almeno 20 milioni di euro per soddisfare le pretese della società rossoblù. A suon di prestazione di un certo spessore, Morten Frendrup è entrato a far parte di diritto della schiera dei centrocampisti migliori di questa stagione di Serie A, dimostrandosi all’altezza del campionato e pronto per un’eventuale salto in una big del calcio italiano.

Tuttavia, proprio con il suo costante rendimento stagionale, il promettente danese avrebbe catturato su di sé gli occhi anche di club esteri. In Inghilterra avrebbe raccolto informazioni un club in particolare: il Brentford. La compagine di Premier League starebbe lavorando sul calciatore del Genoa da mesi, piazzandosi in pole. Il Milan, però, non demorde. La società rossonera avrebbe dalla sua parte la volontà del calciatore. Martin Frendrup preferirebbe restare in Italia, accettando di buon grado le avance del Diavolo. Gli uomini di mercato del club rossonero questa sera potrebbero prendere una decisione finale sul centrocampista danese.