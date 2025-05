Il Milan ha segnato di rosso un nuovo nome in lista: la società rossonera lo considera il vice ideale di Gimenez.

Considerato il certo rientro a Roma di Abraham ed i diversi punti interrogativi sul futuro di Jovic, il Milan nelle ultime settimane avrebbe cominciato a guardarsi intorno per cercare un nuovo vice di Santiago Gimenez. La società rossonera avrebbe messo nel mirino principalmente profili della Serie A. Nelle ultime ore, sarebbe spuntato un nuovo nome in lista. Moncada avrebbe posato gli occhi su un altro giovane promettente del nostro campionato.

Nuovo nome nel mirino: sarà lui il vice Gimenez?

Il Milan avrebbe imboccato la strada che porta ad una campagna acquisti fatta principalmente da colpo di nazionalità italiana. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, il Milan starebbe pensando anche a Roberto Piccoli del Cagliari per il ruolo di vice Gimenez.

La società rossonera, di fatto, avrebbe messo anche il centravanti di proprietà dell’Atalanta tra i potenziali colpi da piazzare in estate per rinforzare il reparto offensivo. Piccoli è passato al Cagliari tramite la formula del prestito con diritto di riscatto. Infatti, il club sardo non avrebbe ancora deciso se investire o meno i 12 milioni previsti per l’opzione d’acquisto dall’Atalanta.

Il bomber di Bergamo ha disputato un’ottima stagione, mettendo a segno 10 gol e 3 assist in 36 presenze nel campionato di Serie A. Numeri che hanno contribuito in modo determinante per la salvezza della squadra allenata da Davide Nicola. Oltre a Piccoli, il Milan starebbe continuando a tenere sotto osservazione anche Lorenzo Lucca e Nikola Krstovic.