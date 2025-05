Calciomercato Milan, pronto il ritorno in rossonero: la notizia è clamorosa

I rossoneri sono in cerca di certezze e potrebbero trovarle nel prossimo calciomercato estivo dove potrebbe esserci un atteso ritorno.

Il Diavolo sta pianificando la squadra del futuro e tra i possibili nuovi nomi per il calciomercato estivo spunta un’ipotesi scartata a prescindere negli ultimi mesi. Molto però dipenderà dal futuro di Sergio Conceicao sulla panchina dei rossoneri e – ipoteticamente- chi sarà a sostituirlo.

Quella di un clamoroso ritorno di un calciatore che ha fatto breccia nel cuore dei tifosi rossoneri nell’annata dello scudetto, che ora sta continuando a fare faville in campionato. Alexis Saelemaekers potrebbe tornare al Milan. Questa volta per ritagliarsi un ruolo ancor più da protagonista nel Diavolo. L’esterno belga rischia di non essere riscattato dalla Roma per un mancato accordo tra Scaroni e il club capitolino.

Saelemaekers può tornare al Milan, la clamorosa notizia che fa impazzire i tifosi

Alexis Saelemaekers sta svolgendo l’ennesima ottima stagione in carriera. Da quando il belga ha lasciato il Milan però ha acquisto molta più consapevolezza che ad oggi farebbe comodo ai ragazzi del club in Via Aldo Rossi. Intervenuto sul proprio profilo di X, Nicolò Schira, noto giornalista esperto di mercato, ha dato questo importante aggiornamento sul calciomercato Milan della prossima estate:

PAROLE – «Alexis Saelemaekers è pronto a tornare al Milan dopo il prestito alla Roma. Alcuni club stranieri hanno mostrato interesse per l’esterno, ma potrebbe restare in rossonero. L’ultima parola sul suo futuro spetta al prossimo allenatore del Milan».