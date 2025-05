Il Milan ha deciso: sarà lui il vice Gimenez

Moncada ha individuato il centravanti che fungerà da vice Gimenez: il Milan attinge dalla Serie A.

Nonostante i suoi primi mesi in rossonero non siano stati all’altezza della cifra spesa (32 milioni di euro), il Milan continuerà a puntare forte su Santiago Gimenez anche per il futuro. Il club rossonero si affiderà al messicano per riscattare la nefasta stagione messa in mostra quest’anno. Tuttavia, considerato l’addio certo di Abraham ed i punti di domanda sull’eventuale rinnovo di Jovic, la dirigenza si è messa la ricerca dell’erede ideale di Santiago Gimenez. Il Milan avrebbe trovato la risposta proprio in Serie A, puntando gli occhi su un attaccante emergente.

Milan in pressing: Moncada ha scelto lui come vice Gimenez

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, il Milan starebbe continuando a nutrire un vivo interesse per Lorenzo Lucca dell’Udinese. Tra le tante opzioni monitorate, Moncada avrebbe scelto il calciatore classe 2000 come degna alternativa a Santiago Gimenez.

Grazie all’ottima stagione con la maglia bianconera, Lorenzo Lucca ha attirato su di sé i riflettori dei club più ambiti della Serie A. Lo ha fatto a suon di prestazioni di spessore, ma sopratutto di gol. A due giornate dalla fine del campionato, il bomber friulano si vede a quota 11 gol in 32 presenze.

Il Milan avrebbe cominciato a seguire le tracce del giovane attaccante da gennaio e ora starebbe preparando l’affondo. L’Udinese avrebbe messo già le cose in chiaro con i diversi club che ambiscono all’ingaggio di Lucca, fissando il prezzo sui 30 milioni di euro.

Un Milan più italiano: la linea è chiara

Non solo Lorenzo Lucca, il Milan avrebbe intenzione di inserire all’interno della rosa altri calciatori di nazionalità italiana. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri vorrebbero portare all’ombra della Madonnina anche Federico Chiesa e Riccardo Orsolini per quanto riguarda l’attacco.

A centrocampo, invece, si starebbe pensando a Samuele Ricci e Lorenzo Pellegrini. Mentre per la difesa, la società lombarda avrebbe messo gli occhi su Pietro Comuzzo, Diego Coppola e Giovanni Leoni.