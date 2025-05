Igli Tare si appresta ad entrare a far parte del mondo Milan: l’ex ds della Lazio ha già bene in mente come muoversi sul mercato.

Sembra ormai solo questione di tempo per l’approdo di Igli Tare all’interno della dirigenza del Milan. Dopo delle attente analisi, la società rossonera pare abbia deciso di chiudere la questione direttore sportivo, puntando forte sulle competenze dell’ex Lazio. A stretto giro, il dirigente albanese dovrebbe legarsi al Diavolo sottoscrivendo un contratto con durata triennale da 800 mila euro. Tare non è ancora ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Milan, ma già si starebbe muovendo come tale sul mercato. L’ex Lazio avrebbe come primo obiettivo quello di portare al club rossonero un rinforzo di spicco in difesa, andando a pescare proprio dalla sua vecchia società.

Tare vuole lui come innesto in difesa: è l’obiettivo numero uno

Tare non starebbe pensando solamente agli ex Lazio per rinforzare il nuovo Milan, come Maurizio Sarri, Luiz Felipe e Milinkovic-Savic, ma anche ad un difensore attualmente di proprietà del club biancoceleste. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe messo tra i primi obiettivi di mercato uno dei leader della retroguardia della Lazio: Mario Gila.

Tare avrebbe manifestato un forte interesse per il difensore spagnolo, autore di una stagione ottima sotto la guida di Marco Baroni. L’ex Lazio vorrebbe mandare in porto l’acquisto del centrale classe 2000 monetizzando dalle cessioni di Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Il primo piace a Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Mentre il secondo ha mercato in Premier League.

Entrambi sono valutati dal Milan intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra pari, se non superiore, a quella che chiederebbe Claudio Lotito per lasciar partire Mario Gila. A chiedere informazioni sul calciatore sarebbero stati anche Real Madrid, Chelsea e Bournemouth.