Calciomercato, Svilar ai saluti con la Roma? Il Milan ci crede

Il portiere della Roma potrebbe cambiare aria: il Milan monitora la situazione, a fronte anche di una partenza di Maignan.

C’è aria di rivoluzione in casa Milan in vista della prossima stagione, non solo a livello dirigenziale ma anche a livello di squadra: l’innesto di un direttore sportivo come quello di Igli Tare dovrebbe portare più solidità nelle scelte da attuare a favore della squadra, squadra che subirà non pochi cambiamenti, con tante partenze e tanti innesti, per rinforzarla e cercare di rientrare in Europa. Europa che il Milan quest’anno ha mancato, dunque la prossima stagione i rossoneri giocheranno solamente il campionato e l’eventuale Coppa Italia, che partirà ad agosto con i 32° di finale. Tante riflessioni dunque in casa rossonera, a partire dall’allenatore, che sicuramente farà da ago della bilancia in ottica calciomercato.

Mercato Milan, Svilar al posto di Maignan: la posizione del portiere della Roma

In casa Milan ci sono parecchie questioni da risolvere; tra queste, c’è il rinnovo di contratto di alcuni giocatori che a giugno o l’anno prossimo vanno in scadenza: uno di questi è Mike Maignan. Il portiere francese ha il contratto in scadenza a giugno 2026, e attualmente non tira aria di rinnovo in casa rossonera. Ecco dunque che nasce l’interesse per Svilar, portiere della Roma.

Il portiere belga naturalizzato serbo ha un contratto in scadenza con la Roma nel giugno 2027, ma in questi ultimi mesi il numero 99 giallorosso ha chiesto alla propria società un adeguamento del contratto, adeguamento che non è mai arrivato e addirittura non si è mai parlato di un possibile rinnovo. A riportarlo è il quotidiano La Repubblica, secondo cui la Roma non avrebbe assecondato le richieste di Svilar. Da qui la decisione di guardarsi altrove e provare una nuova esperienza.

Milan, Maignan sempre più ai saluti

Conosciamo ormai la situazione di Mike Maignan, portiere francese del Milan con contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Attualmente le parti non si sono trovate per parlare di un possibile rinnovo e la trattativa è in stand-by. Nel frattempo, il portiere rossonero ha tolto dai proprio social il riferimento al club Milan. Qualora Maignan dovesse andare già via quest’estate, il Milan punterebbe tutto su Svilar, che in questa stagione è stato votato come miglior portiere della Serie A, dunque la sua quotazione si sta anche alzando.