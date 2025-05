Caos dopo Monza Atalanta, Gasperini litiga con un giornalista: “Sei un asino”

Brutto episodio avvenuto nel post partita di Monza Atalanta. Ancora nervi tesi per l’attuale allenatore orobico Giampiero Gasperini.

Bella vittoria dell’Atalanta che espugna Monza con un perentorio 4 a 0 e chiude praticamente i giochi Champions o meglio la qualificazione per la coppa dalle grandi orecchie è ormai vicina. Nelle ultime ore però è arrivata una nuova sorprendente notizia, ancora protagonista l’attuale tecnico nerazzurro Giampiero Gasperini.

Quest’anno è capitato anche in altre circostanze con il tecnico nerazzurro che è apparso piuttosto nervoso e nelle ultime ore è arrivato un nuovo gesto che lo ha visto suo malgrado protagonista. Gasperini è stato coinvolto in un pesante scontro con un giornalista, nella conferenza dopo il match.

Gasperini nella polemica, esplode un nuovo caso

Come riporta Repubblica il tecnico nerazzurro Giampiero Gasperini è stato coinvolto in una lite con un giornalista, un diverbio non certamente bellissimo. Gasperini e i giornalisti battibeccano, il tecnico va a faccia a faccia con il giornalista e c’è qualche insulto di troppo con le parti che esagerano e l’allenatore che dice al giornalista: “Sei un vero asino”.

Le cose sono poi peggiorate con Gasperini che lancia il proprio taccuino al giornalista e poi schianta una bottiglietta d’acqua a terra. Il tecnico – nonostante la vittoria – è apparso molto arrabbiato nel post partita.