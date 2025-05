Chiesa, medaglia e ritorno in Serie A: la scelta tra Milan e Napoli

Il calciomercato in Serie A vede protagonista ancora una volta dopo la scorsa estate, con affare low cost, Federico Chiesa.

Ha ottenuto il minutaggio necessario al Liverpool per poter essere premiato a causa del regolamento che prevede un tot di presenze da trovare, nella squadra che vince un titolo, per potersi infilare al collo la medaglia da campione d’Inghilterra. In Premier League però, per lui, il tempo sarebbe finito.

Lo ha annunciato senza troppi giri di parole Arne Slot che “la Premier League non è roba per Federico Chiesa”, calciatore che ha vissuto una parabola discendente a dir poco clamorosa se si pensa che risultava essere uno dei migliori esterni in prospettiva, al mondo, quando cominciò a giocare con la Fiorentina, per poi vedersi a poco a poco escludere dalle scelte della Juventus che, senza rinnovo, ha preferito darlo via. Non è rinato neppure al Liverpool e lo stesso club dei Reds è ora disposto a cederlo, quasi a qualsiasi cifra, pur di liberarsi del suo pesante ingaggio. Occhio al Milan che, quest’estate, potrebbe approfittarne.

Calciomercato: ritorno per Chiesa in Serie A

È già finita al Liverpool, come fanno sapere da TMW, con le cose che vedranno la separazione tra il club dei Reds e Federico Chiesa. Il giocatore italiano non ha mai convinto Arne Slot che, dopo quanto di straordinario fatto nel corso di quest’annata, riportando il titolo a Liverpool, avrà ancor più voce in capitolo sugli arrivi e sulle cessioni.

Tra le cessioni ci sarà sicuramente quella di Federico Chiesa e per i club di Serie A, il ritorno in Italia del calciatore ex Juve e Fiorentina rappresenta ad oggi un’occasione da cogliere al volo.

Perché per il Milan, così come per il Napoli, prendere un calciatore dei livelli di Chiesa – sperando di vederli alti come quando convinse la Juventus a sceglierlo – “rischia” di vedere il suo valore di mercato schizzare nel breve periodo. Tant’è che proprio il Milan o il Napoli per 15 milioni circa potrebbero convincere il Liverpool a cederlo.

Chiesa al Milan o al Napoli: il motivo della scelta in Serie A

Il motivo del ritorno in Serie A, nella scelta che vedrà Chiesa tornare in Italia, sarà uno soltanto: cercare di dare qualche grattacapo a Luciano Spalletti, nelle scelte future. Con l’obiettivo di giocare il Mondiale 2026, l’Italia potrebbe aver bisogno di un esterno come Chiesa che, ritrovando i suoi livelli in Serie A, potrebbe viversi il prossimo anno come occasione unica e irripetibile, di tornare in Nazionale.

Stessa destinazione che cerca Chiesa, tornando a sentirsi importante. Ed è indirizzato tra Milan o Napoli, nel progetto che più farà al caso suo. Con Antonio Conte potrebbe ritrovarsi, vedendosi titolare in un 4-3-3 al posto di Neres e alternandosi proprio col brasiliano. Stesso discorso al Milan, con Allegri, Sarri o con chi gli darà un ruolo nel tridente offensivo come valida alternativa a Leao e Pulisic o in un assetto tattico diverso.