Chiesa-Milan, pista realistica? Tare incontra l’agente

Il Milan studia il piano per arrivare a Federico Chiesa: le idee della dirigenza rossonera, tra le possibili cessioni e gli incastri di mercato

L’estate del Milan si preannuncia scoppiettante, sia dal punto di vista delle possibili cessioni sia da quello degli innesti. I rossoneri dovranno infatti sia fare muro di fronte alle offerte che di certo arriveranno per i big della rosa, con la consapevolezza che eventuali proposte monstre potrebbero risultare irrinunciabili, sia muoversi per rinfoltire la rosa con colpi mirati e adatti al contesto.

La volontà del club è quella di mettersi immediatamente alle spalle la stagione appena trascorsa, che tra i cambi di panchina e il clima di perpetua protesta contro la società è terminata con risultati ben inferiori a quanto preventivato a inizio anno.

Chance di mercato per il Milan: Chiesa alla portata?

Oltre al Diavolo, chi ha vissuto una stagione fatta di luci ed ombre è indubbiamente Federico Chiesa. Il classe 1997 dopo aver salutato la Juventus e il calcio italiano ha deciso di aprire un nuovo capitolo in carriera, accettando la proposta di un Liverpool già dotato di un parco attaccanti di alto livello. La sua prima stagione con i Reds non è stata di certo esaltante: Chiesa ha ricoperto il ruolo di gregario effettivo della squadra, accumulando appena 14 presenze complessive (soltanto 6 in Premier League) arricchite da 2 reti e 2 assist.

Numeri ben al di sotto degli standard ai quali l’ex Juventus e Fiorentina aveva abituato il pubblico, sebbene è necessario considerare i problemi fisici avuti in stagione nonché una concorrenza fittissima. La permanenza di Chiesa in Inghilterra, proprio per il suo primo anno non esattamente impattante con il Liverpool, sembra tutt’altro che scontata: una ghiotta chance per le big di Serie A, che potrebbero trovare in lui il punto da cui ripartire. E tra esse ci sarebbe anche il Milan.

Dall’agenda di Tare arrivano possibili indizi: un incontro in programma

Il club rossonero potrebbe essere nel futuro di Federico Chiesa. Già negli ultimi giorni era emersa l’indiscrezione che apriva alla possibilità, utile ad entrambe le parti in causa per potersi rilanciare. Il profilo di Chiesa non dispiace affatto, ma il Milan punterà eventualmente ad una soluzione in prestito con diritto di riscatto per una cifra non superiore ai 15 milioni di euro. Altro ostacolo è l’ingaggio: il calciatore percepisce infatti uno stipendio da 7,5 milioni netti a stagione, numeri lontani da quelli che il Diavolo sarebbe disposto ad offrire. Servirà dunque trovare una quadra, nel caso in cui si dovesse decidere di portare avanti la pista.

Ciò che può innescare l’eventuale trattativa è l’incontro in programma tra il DS rossonero Tare e il procuratore Ramadani. Come riportato da Calciomercato.com, l’argomento del summit sarà la situazione legata a Luka Jovic, ma potrebbe essere l’occasione per approfondire il discorso relativo a Chiesa, rendendo concreta una strada che ancora cerca una vera e propria definizione.

Rimanendo in ambito mercato, i rossoneri sono al lavoro sul fronte cessioni. Sono in uscita infatti Lorenzo Colombo, di rientro dopo la stagione spesa all’Empoli, e Tammy Abraham, che tornerà alla Roma. Da monitorare anche i dossier relativi a Chukwueze e Okafor, nonché a Pulisic, che ha preso tempo prima di mettere nero su bianco il proprio rinnovo contrattuale.