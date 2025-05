“Ci sono delle responsabilità”: Florenzi duro dopo Milan Monza, le parole

Una partita finita senza grandi emozioni. Milan e Monza finiscono la stagione nel peggiore dei modi e non basta la vittoria ai rossoneri.

Un 2 a 0 che non serve praticamente a nulla, il Milan vince nel suo ultimo match di campionato, una sfida che però sancisce l’ufficialità dell’eliminazione dalle coppe europee. Di contro il Monza scende in serie B e chiude mestamente all’ultimo posto in classifica, una prova deludente che completa una stagione da dimenticare.

Un clima particolare a San Siro e la sensazione che per molti fosse anche l’ultima gara con la maglia del Milan. Tanta delusione per un’annata che non è andata come i tifosi e la squadra volevano.

Milan, le parole di Florenzi dopo il match

Le reti di Gabbia e Joao Felix non bastano a riportare l’entusiasmo in casa rossonera e al termine del match ha parlato cosi a DAZN Alessandro Florenzi, commentando questo triste finale di stagione: “Futuro? Non bisogna pensare a me, ma al Milan. Dobbiamo rimetterci in carreggiata, il tasto da toccare non sono io. Ci sarò sempre per questo club. Adesso bisogna riportare il Milan dove compete”.

Poi la dura frecciata: “Si è perso lo spirito? Ci sono delle responsabilità, per quello che mi riguarda queste vanno divise quando viene fuori un’annata così. Sappiamo quali errori non commettere più. Il Milan è una cosa serie. Non dico di scusarci, ma poco ci manca. Questa maglia e questi tifosi non meritano di vedere una squadra così e fuori dalle coppe. Abbiamo una qualità per stare in alto, poi è ovvio che ci sono stagioni un po’ così. C’è da fare di più, si deve ripartire dagli uomini e di chi ha veramente voglia di combattere. Il Milan lo merita”.