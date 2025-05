Clamoroso Milan, c’è la rottura con il dirigente: manca solo il comunicato ufficiale

Addio in vista in casa Milan. Gli ultimi risultati non lasciano altra scelta alla società: il dirigente saluterà il club nelle prossime ore.

Negli ultimi giorni il Milan ha toccato il fondo come probabilmente mai aveva fatto nelle ultime settimane. Lo scorso mercoledì il Diavolo è crollato all’Olimpico davanti al Bologna perdendo la finale di Coppa Italia. Un vero e proprio tonfo che si aggiunge alle infinite delusioni di una stagione ai limiti del disastroso.

Solo pochi giorni dopo è arrivato però l’ennesimo “capolavoro” di una società che sembra ormai essere allo sbando: la retrocessione in Serie D del Milan Futuro. Un risultato impensabile all’inizio della stagione, quando il progetto U23 ha preso vita. Il fallimento non è ovviamente andato già ai piani alti che sono pronto a prendere una netta decisione.

Milan Futuro in Serie D: addio immediato per Kirovski

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Longari, la prima testa a saltare sarà quella di Jovan Kirovski. Il direttore sportivo americano, fortemente voluto da Zlatan Ibrahimovic, è stato il responsabile delle ultime due sessioni di mercato. Parte, ma non interamente, del disastro del Milan Futuro è da ricondurre a lui ed è per questo motivo che la società è pronto a salutarlo con effetto immediato.

Il progetto U23, nato con l’obiettivo di valorizzare i giovani prospetti rossoneri, è costato circa 15 milioni di euro al Milan. La retrocessione nei dilettanti non era neanche presa in considerazione, ma adesso è diventata realtà. Il fallimento del Milan Futuro è del resto lo specchio di un’annata indicente da parte del Diavolo.