Clamoroso Milan, Theo Hernandez raggiunge Inzaghi: offerta da non credere

Le strade di Theo Hernandez e Simone Inzaghi potrebbero clamorosamente unirsi. L’offerta per il terzino del Milan è da non credere.

Dopo una stagione decisamente fallimentare, il Milan si appresta a vivere un’estate ricca di cambiamenti. Il club rossonero è pronto a stravolgere il suo organico lasciando andare diversi pezzi pregiati. La lista delle cessioni illustri rischia di essere davvero molto lunga e tra i principali candidati non manda di certo Theo Hernandez.

Il terzino rossonero, in scadenza nel 2026, sembra avere il destino segnato anche se al momento la destinazione è tutt’altro che chiara. L’ultima ipotesi ha però del clamoroso: Theo Hernandez potrebbe presto unirsi a Simone Inzaghi. L’offerta recapitata al francese è da brividi.

L’Al Hilal piomba su Theo Hernandez: il club ha messo nel mirino anche Inzaghi

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, sulle tracce di Theo Hernandez è finito anche l’Al Hilal. Il club saudita avrebbe presentato un’offerta da 18 milioni di euro a stagione. Cifre da capogiro che sarebbe ovviamente molto difficili da rifiutare.

Si tratta inoltre dello stesso club che da settimane corteggia Simone Inzaghi. Dopo aver passato diverse stagioni da avversarie, dal prossimo anno Theo Hernandez e il tecnico nerazzurro potrebbero clamorosamente ritrovarsi nella stessa squadra.

La trattativa tra l’Al Hilal e il francese è comunque ancora tutta da imbastire. Per il momento si tratta di un semplice interesse e resta da capire se Theo Hernandez sia realmente interessato all’ipotesi di sbarcare in Arabia Saudita. Di certo la proposta da ben 18 milioni di euro a stagione non può essere presa sottogamba ed è giusto che il francese faccia le giuste considerazioni.

Milan-Theo Hernandez, avventura al capolinea: scelta giusta?

L’esperienza al Milan di Theo Hernandez si è probabilmente conclusa con la panchina contro il Monza. Il classe ’97 è rimasto a guardare i suoi compagni per la durata di tutti i novanta minuti, chiudendo la sua avventura in rossonero in modo decisamente troppo anonimo.

L’ultima gara di Theo Hernandez con il Milan è quasi certamente stata la finale di Coppa Italia persa contro il Bologna. Uno dei punti più bassi dell’annata rossonera. Quasi lo specchio di quella che è stata la stagione del Milan e la stagione di Theo Hernandez. Il terzino rossonero è stato tra le grandi delusioni del Milan. L’addio tra le parti sembra una scelta evitabile, anche se questo matrimonio avrebbe senza dubbio meritato un epilogo migliore.