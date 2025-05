Colpaccio Milan nella Capitale: l’affare è doppio

Il Milan a caccia di rinforzi di alto livello per la prossima stagione, dalla Capitale potrebbe arrivare (almeno) un giocatore di valore assoluto

Tutte le strade portano a Roma. Potrebbe essere questo il mantra riassuntivo di questo finale di stagione del Milan. Che ha ormai, di fatto, abbandonato qualsiasi velleità in campionato, con un nono posto difficile da migliorare e che concentrerà tutte le proprie energie fisiche e mentali sull’appuntamento dello stadio Olimpico del 14 maggio, quello della finale di Coppa Italia contro il Bologna.

Un appuntamento che vale per il prestigio, con la possibilità di disputare una nuova finale di coppa nazionale a sette anni dall’ultima volta, e provando a sollevare un trofeo che in bacheca manca addirittura dal 2003, alzando a due quelli conquistati in questa stagione, ma che significa molto anche per qualificarsi all’Europa del prossimo anno. Il Milan resterà in ogni caso senza la partecipazione alla Champions, è vero, ma l’Europa League in fondo è meglio di niente.

Dunque, il Milan guarda con la dovuta attenzione e concentrazione alla propria missione nella Capitale. Vincere la coppa potrebbe oltretutto significare con buona probabilità estromettere dall’Europa almeno una tra Roma e Lazio. E gli intrecci non finiscono qui, dato che in tema di mercato i rossoneri potrebbero pianificare un doppio assalto a giocatori molto interessanti provenienti dall’Olimpico.

La Lazio trema per Guendouzi e Rovella: il Milan ci pensa

In questa stagione, le fortune della Lazio sono passate spesso dal rendimento a centrocampo di Rovella e Guendouzi, mente e braccio della mediana di Baroni. E non è un caso che attorno a loro si siano azionati rumours di mercato.

Il ‘Corriere dello Sport’ scrive dell’interessamento di club inglesi per loro, la Lazio vorrebbe trattenerli ma sa che molto potrebbe dipendere dal piazzamento finale in campionato. Per entrambi, la valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro, c’è concorrenza da Aston Villa e Newcastle ma per almeno uno dei due il Milan potrebbe provarci, individuando il nome giusto per rinforzare una mediana che quest’anno è andata troppo in difficoltà qualitativa e fisica.

Guendouzi o Rovella, il doppio centrocampista che sarebbe perfetto per Allegri

Sia nel caso del regista ex Juve, che del tornante ex Arsenal, parliamo di due profili che farebbero davvero al caso del centrocampo del Diavolo, che avrà bisogno di almeno un investimento importante in quella zona di campo. Un indizio che avvicinerebbe Allegri in panchina.

Se il Milan, prossimamente, dovesse davvero sondare il terreno per uno dei due centrocampisti laziali, potrebbe essere il segnale definitivo della volontà di puntare sul ritorno del livornese in panchina. Il futuro si gioca anche sui piccoli dettagli e sulle sfumature e inizia già adesso, per non ripetere gli errori di quest’anno.