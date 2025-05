Colpo dal Bologna dopo la finale: la carta vincente del Milan

Dopo Milan-Bologna, i rossoneri possono portare a casa uno dei giocatori rossoblù più interessanti: l’indizio che spalanca la strada al Diavolo

Riflettori puntati, in questi giorni, su Roma e su tutta l’area dello stadio Olimpico, per ovvi motivi. Tutte le strade portano lì, tra i cruciali match di campionato che riguardano le due squadre cittadine per la tiratissima corsa Champions, per gli Internazionali di tennis in svolgimento all’adiacente Foro Italico, ma anche per la finale di Coppa Italia, quest’anno decisamente non un appuntamento banale.

Il Milan vuole regalarsi la chance di risollevare parzialmente la stagione sollevando il secondo trofeo dopo la Supercoppa, la vittoria contro il Bologna significherebbe anche qualificazione all’Europa, niente affatto certa tramite il campionato visto l’attuale ottavo posto. Dall’altra parte però c’è una squadra che a sua volta vuole confermarsi nelle competizioni continentali e soprattutto ambisce a un trofeo che manca da mezzo secolo. Un appuntamento storico, per tutto l’ambiente felsineo, ed ecco perché il Milan dovrà dare tutto, se vorrà vincere.

I precedenti in campionato in stagione fissano per ora il bilancio sull’1-1. Vittoria bolognese in casa, pochi giorni fa il Milan ha fatto a sua volta valere il fattore campo a San Siro. Gara che si annuncia equilibrata e che potrà essere decisa dai dettagli, anche se senza troppi tatticismi. Ma che vivrà anche degli scenari di mercato dietro le quinte. Da tempo il Milan pensa a giocatori bolognesi per rinforzarsi e uno di questi può arrivare in maniera particolare.

Milan-Bologna, Beukema pronto a cambiare maglia: assalto rossonero ‘grazie’ a Reijnders

Uno dei principali obiettivi nella squadra di Italiano è Sam Beukema. Il difensore olandese è cresciuto in maniera esponenziale e pare pronto per il salto verso una big.

Centrale di grande affidabilità, è seguito da vicino anche da Inter e Juventus. Ma i rossoneri potrebbero avere una carta a proprio favore. Ossia la grande amicizia tra Beukema e Reijnders, raccontata dall’articolo odierno della ‘Gazzetta dello Sport’. I due sono molto legati fin da giovanissimi e il suggerimento del centrocampista di unirsi alla causa rossonera, alla fine, potrebbe essere quello vincente.

Milan-Bologna, sfida infinita di calciomercato: anche Orsolini nel mirino

Non è l’unico calciatore che il Milan acquisterebbe volentieri dal Bologna. Occhio infatti anche a Riccardo Orsolini, uno di coloro che hanno incantato tutto il campionato.

I rossoblù, di certo, non lascerebbero andare a cuor leggero il loro fenomeno. Il Milan potrebbe provarci utilizzando anche in questo caso qualche arma vincente, come un eventuale sconto sul cartellino di Pobega o l’inserimento nella trattativa di Chukwueze. La partita dell’Olimpico può essere l’occasione, tra le dirigenze, per discorsi piuttosto ampi.