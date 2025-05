Colpo dal Liverpool, cambia il futuro al Milan: girandola di esterni

Il calciomercato del Milan passa da quella che sarà la rivoluzione in estate e che, inevitabilmente, vede anche la separazione di “pezzi grossi” dell’organico di Conceicao.

Per Conceicao, o comunque per l’allenatore che arriverà al Milan nel 2026, in caso di esonero proprio per il portoghese, il club rossonero vorrà tenere pronto un organico di un certo livello. E lo stesso organico potrebbe vedere altri innesti, considerando quello che è il mercato globale che coinvolge anche il Milan.

Perché il colpo dal Liverpool, annunciato nel corso di questa mattinata, vede la girandola di esterni che coinvolge anche il Milan, per quelle che saranno poi le conseguenze. L’addio dai Reds, obbliga infatti il Liverpool a fare altre scelte, che poi costringono i top club d’Europa a prendere quello che è uno dei migliori esterni, nel suo ruolo, dal club rossonero. A riportare la notizia, sulla girandola di calciatori, è TMW che ha spiegato quella che è la situazione che riguarda, per vie traverse, anche il Milan.

Calciomercato: girandola di esterni, anche il Milan nella porta scorrevole

C’è anche il Milan coinvolto in quelle che sono le voci che arrivano, dopo l’addio al Liverpool di Trent Alexander-Arnold. L’esterno inglese ha ufficialmente salutato il Liverpool e sarà presto un nuovo giocatore del Real Madrid.

Raggiungendo il connazionale Bellingham, sarà pronto al grande sato ed è tema caldo, adesso, per il ruolo di terzino che cerca il Liverpool. Pur giocando dal versante opposto, non è da escludere che il Liverpool possa compiere quella che è la rivoluzione, prendendo sia un terzino destro – o tenendosi stretto Bradley, dando via anche Robertson per l’arrivo di Theo Hernandez dal Milan.

Tra le voci per il ruolo di esterno che cerca il Liverpool figura infatti, assieme a quello di tanti altri, il nome di Theo Hernandez. Tutti gli occhi di Arne Slot sono indirizzati infatti in Serie A, dove ci sono Theo appunto e anche Nuno Tavares, così come Denzel Dumfries, a stuzzicare le idee dell’allenatore olandese.

Le cifre della cessione e il possibile sostituto al Milan sulla fascia

Stando a quelli che sono i parametri, il Liverpool potrebbe provare a prendere Theo Hernandez per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Senza spingersi oltre, con i rossoneri che potrebbero accettare qualora Theo decidesse, per sua volontà, di dire addio al Milan. A cifre piuttosto simili, nel corso dell’ultimo inverno, si era vociferato di un addio possibile del francese con permanenza in Serie A, per la destinazione a sorpresa del Como.

Una destinazione, quella di Theo, che dovrà obbligare poi il Milan in caso di necessità, sul colpo per la fascia. E resta viva l’opzione che porta a Nuno Tavares, calciatore che malgrado un’annata di alti e bassi caratterizzata dai suoi problemi fisici che non hanno convinto a pieni voti la Lazio per la sua permanenza in Capitale, resta comunque un’idea concreta per il Milan che sarà nel 2026.