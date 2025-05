Colpo di scena Milan, prosegue il rumors sul nuovo tecnico: annuncio senza precedenti

In casa Milan proseguono i rumors sul nuovo allenatore. La società sta valutando ed intanto arriva un rumors piuttosto clamoroso.

Il Milan di Sergio Conceicao vuole completare al meglio questa stagione. Il club rossonero sarà protagonista martedi della finale di Coppa Italia e poi le ultime due gare di campionato. Questo finale di stagione servirà alla squadra milanese per capire chi resterà a Milano e chi invece farà le valigie. E una situazione su tutte è ancora in bilico, ovvero quella relativa al tecnico rossonero Sergio Conceicao.

L’allenatore portoghese ha iniziato benissimo la stagione, portando a casa un titolo importante come la Supercoppa italiana ma è uscito anche troppo facilmente ai Playoff di Champions League e una vittoria in coppa Italia potrebbe avvicinare la sua permanenza in rossonero. Intanto però c’è chi spinge per altro, ne ha parlato il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti

Occhio Milan, arriva l’annuncio del giornalista

Attraverso il proprio canale Youtube il giornalista Carlo Pellegatti ha fatto il punto di mercato in casa rossonera ed ha dato qualche consiglio in ottica prossimo allenatore. E’ uno dei nomi più discussi in queste ore e Pellegatti ha avuto parole importanti e rilasciato cosi le seguenti dichiarazioni:

“Ho sentito della voce di Fabregas al Leverkusen, ma vi dico che – semmai ci fosse un’offerta del Milan – Fabregas verrebbe subito”. Cosi Pellegatti ha consigliato e ha affermato che il tecnico sarebbe l’ideale per questa squadra: “Quando vedo il Milan mi diverto, io andrei su Fabregas e mi sembra perfetto per i dirigenti del Milan”.