Compleanno Moratti, polemica su Ibrahimovic e Conceicao: il gesto fa discutere

Hanno fatto molto discutere i gesti di Zlatan Ibrahimovic e Sergio Conceicao riguardo il compleanno di Massimo Moratti. Tanti tifosi non l’hanno presa bene.

Giornata importante per l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti. Il non più numero uno nerazzurro ha tagliato il traguardo degli 80 anni e per l’occasione i suoi figli gli hanno organizzato una festa a sorpresa.

Al grande evento hanno partecipato ovviamente molti ex Inter, con l’invito che è stato recapitato anche a Zlatan Ibrahimovic e Sergio Conceicao. La risposta dei due milanisti ha fatto discutere.

Ibrahimovic e Conceicao invitati al compleanno di Moratti: proposta declinata

Come riportato da TMW, sia Ibrahimovic che Conceicao hanno deciso di declinare l’invito e non presentarsi alla festa per Moratti. Chiaro che ad incidere sia stata la loro attuale carica al Milan. Una loro presenza al compleanno di un volto storico dell’Inter come Moratti non sarebbe sicuramente andata giù ai tifosi rossoneri.

L’attuale situazione che sta vivendo il Milan non ha sicuramente aiutato. Probabile che sia Ibrahimovic che Conceicao abbiano preferito non far nascere ulteriori polemiche. Il clima attorno al mondo Milan è già abbastanza rovente di suo, meglio non aggiungere altra inutile carne sul fuoco.