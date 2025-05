Conceicao svela le condizioni di Fofana, poi un messaggio chiaro alla squadra

Sergio Conceicao fa il punto sulle condizioni di Fofana: il tecnico rossonero è stato chiarissimo dopo la vittoria contro il Genoa.

Il Milan non cambia e vince l’ennesima gara in stile Conceicao: in rimonta. La squadra rossonera, dopo essere andata sotto nel punteggio con il gol di Vitinha, ha ribaltato l’economia del match, battendo il Genoa di Patrick Vieira con il punteggio di 2-1. Il Diavolo ha espugnato Marassi grazie al gol di Leao e all’autorete di Frendrup. Dunque, dopo aver mandato ko Inter e Venezia, il Milan supera anche il test Genoa, agguantando la sua terza vittoria consecutiva (prima della gestione Conceicao).

Conceicao svela le condizioni di Fofana

Dopo il successo sul rettangolo verde del Marassi, Sergio Conceicao ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: “Squadra con carattere? Oggi abbiamo dimostrato di essere un gruppo unito e forte, dove i giocatori che sono entrati hanno dato qualcosina in più. L’abbiamo cambiata anche sul piano delle posizioni dei giocatori, mettendo Joao insieme a Santi. Abbiamo avuto la dimostrazione non della bravura dell’allenatore, ma della squadra. Abbiamo cominciato in una maniera e finito in un’altra”.

Conceicao ha anche parlato di Fofana, rassicurando i tifosi rossoneri sulle sue condizioni: “Cosa ho detto ai ragazzi a metà campo? Gli ho detto che domani avranno il giorno libero. Mi pagano per lavorare e per leggere le partite. È nato tutto dalla bravura dei giocatori che sono entrati. Lavoriamo a livello settoriale e individuale: continuo a ribadire che lavoriamo tanto a Milanello. Da quando abbiamo più tempo in settimana stiamo cercando di dare ai giocatori più direttive tattiche. Fofana ha avuto un piccolo problema al piede, anche in settimana ha forzato per allenarsi. Ma penso niente di particolare, adesso dobbiamo gestirlo, abbiamo due partite dure. Tutti i giocatori sono importanti”.