Conte alla Juve, Allegri al Napoli: la scelta del Milan in panchina

Prende il “via” il valzer in panchina per quanto riguarda le scelte che dovrà fare il Milan per il suo futuro.

Nel corso di questa giornata, con i verdetti che stanno per venir fuori per tutte le squadre di Serie A e che coinvolgono inevitabilmente anche il Milan, che non giocherà in Europa nella stagione 2025/2026, sono emerse diverse voci sulla questione allenatori.

Da una parte quella che coinvolge Allegri e Conte, allenatori che potrebbero trovarsi da avversari per la lotta al titolo nella stagione che sarà, rispettivamente con Conte che finirebbe alla Juventus e Allegri al Napoli perché, come riferito da SportItalia, per Allegri ci sarebbe stato un contatto con De Laurentiis per capire le possibilità della chiusura per il “colpo” in panchina. E a quel punto il Milan, che puntava proprio alla scelta su Conte o su Allegri, resterebbe “costretto” a fare un’altra scelta.

Milan, niente Conte e Allegri: si stringe il cerchio per il nuovo allenatore

Si attende solo la fine di questa stagione per annunciare l’addio, con un comunicato ufficiale, di Sergio Conceicao. L’allenatore portoghese, all’Olimpico, pare aver praticamente concluso il suo mandato da allenatore del Milan se si considera che, nell’ultima giornata a San Siro contro il Monza, non sarà neppure in panchina a causa della squalifica.

Sergio Conceicao sarà esonerato e il Milan chiuderà il suo campionato senza Europa, con l’intento di ripartire subito. Una scelta alla Conte, che si può proiettare su Allegri, ricorda un po’ ciò che avrebbe dovuto fare e non ha fatto il club rossonero quando, rinunciando ad una figura come quella di Conte, scelse di non andare su un allenatore da “garanzia di risultati” come si è rivelato poi per il Napoli che è praticamente ad un passo dallo Scudetto. Ma questo, rischia di saltare anche in estate, non potendo far più affidamento su Allegri.

Perché, in caso di addio per Conte, il Napoli punterebbe tutto su Allegri con Aurelio De Laurentiis che si sarebbe già mosso sottobanco al fine di evitare di restare a mani vuote. E a quel punto, il cerchio per il Milan si stringe sulla nomina del nuovo allenatore. Sono due o massimo tre gli allenatori, ad oggi, tra i più “papabili” per sostituire Conceicao.

Chi arriva al Milan? Spunta un terzo nome oltre Gasperini e Sarri

In pole per la panchina del Milan ci sono Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini. Il secondo avrebbe avuto una proposta di rinnovo da parte della Dea, ma è difficile ipotizzare che accetterà, dopo l’annuncio che il tecnico di Grugliasco fece, in merito proprio al suo tempo scaduto a Bergamo. Altrimenti, appunto, ci sarebbe Sarri libero.

Sullo sfondo però, occhio adesso anche alla posizione di Francesco Farioli che ha ufficialmente salutato l’Ajax e potrebbe essere pronto al grande approdo in Serie A. Dalla porta principale di un top club italiano dopo i diversi rumors che erano già emersi sul suo conto.