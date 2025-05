Conte-Milan, rivelazione a sorpresa: l’aggiornamento dell’ultim’ora

Caos panchina Milan: Allegri in cima alla lista, ma c’è anche l’ombra di Conte

Il Milan è ancora alla ricerca del profilo giusto per ripartire dopo una stagione che ha lasciato più ombre che luci. E nelle ultime ore, le indiscrezioni di mercato si sono intensificate.

A fare il punto è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: i rossoneri hanno avviato contatti con Massimiliano Allegri.

Conte-Milan, le ultime novità

Secondo Moretto, il nuovo direttore sportivo Igli Tare starebbe lavorando con decisione per chiudere il cerchio sulla questione allenatore entro la prossima settimana. E l’identikit tracciato dalla dirigenza è chiaro: si cerca un tecnico esperto, in grado di gestire lo spogliatoio e di dare solidità a un progetto tecnico da rifondare. In questo senso, Allegri rappresenta il nome più gradito.

Ma c’è di più. In mezzo alla trattativa per l’ex tecnico della Juventus, spunta anche un’ipotesi clamorosa: Antonio Conte. Sebbene al momento sembri saldo sulla panchina del Napoli, o in direzione Juve, il Milan starebbe monitorando la situazione nel caso in cui si aprisse uno spiraglio.

Un nodo da sciogliere in fretta, perché il tempo stringe e il Milan non può più permettersi esitazioni. Altri nomi restano sullo sfondo, ma Vincenzo Italiano, recentemente accostato, non rientra nei piani: per lui si profila un futuro a Bologna.