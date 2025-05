Contestazioni tifosi, arriva la risposta di Furlani prima di Milan Monza

Giorgio Furlani è categorico prima di Milan-Monza: l’amministratore delegato dei rossoneri ha parlato senza filtri.

È ora di calare il sipario per il Milan di Sergio Conceicao. Questa sera, la squadra rossonera metterà la parola fine alla propria nefasta stagione affrontando a San Siro il retrocesso Monza di Alessandro Nesta. Al Diavolo è rimasto un unico obiettivo prima di pensare al futuro, chiudere l’annata negativa quantomeno con una vittoria. Un successo che tra l’altro consentirebbe al Milan di piazzarsi meglio in classifica, così da evitare di giocare la prima fase della Coppa Italia, prevista ad agosto. A caratterizzare il pre gara di Milan-Monza, è stata l’ultima uscita pubblica di Giorgio Furlani. L’amministratore delegato rossonero ha parlato senza veli ai microfoni di Dazn.

Furlani è netto: messaggio ai tifosi

Giorgio Furlani ha toccato diversi tempi nel corso della sua ultima uscita mediatica. L’amministratore delegato del club rossonero ha parlato senza filtri: “Contestazione? Tra i nostri tifosi c’è delusione, rabbia e frustrazione. Sentimenti che abbiamo anche noi. Da settimana prossima penseremo al futuro. Non si può parlare di una ragione che ha portato a questo, siamo talmente distanti dalle aspettative che non c’è un solo motivo. Dovremo aggiustare e migliorare tante cose, la prossima stagione non può essere come questa. Tare? Settimana prossima sarà quella degli annunci, abbiate pazienza”.

Stando alle dichiarazioni di Furlani, il Milan non avrà bisogno di fare sacrifici in vista del mercato: “Offerte Reijnders? Mi focalizzerei su cosa dobbiamo fare per rifnzoare questa rosa. Sono stati fatti tanti errori, anche sul piano della pianificazione della squadra. C’è da fare meglio per il bene del Milan. Per come siamo gestiti non c’è nessuna necessità di fare sacrifici. Conte rimpianto? Complimenti al mister e al Napoli, un’impresa straordinaria. Gli errori sono tanti, non mi soffermerei su uno solo”.