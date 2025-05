Coppa Italia, odissea per i tifosi di Milan e Bologna: cosa sta succedendo

Manca pochissimo al fischio d’inizio della finale di Coppa Italia, ma i tifosi stanno vivendo una vera e propria odissea.

Alle ore 21:00 è fissato il fischio d’inizio della finale di Coppa Italia, tra Bologna e Milan: le due squadre sono reduci dalla partita di campionato, la terzultima di questa stagione. Il risultato ha fatto sorridere i rossoneri, che sono riusciti a vincere per 3 a 1 in rimonta, grazie alla doppietta di Gimenez e al gol di Pulisic. Questa sera i favoriti sono i rossoneri, ma una finale è tutta un’altra storia e il Bologna vive d’entusiasmo, considerato che non arrivava in finale dal 1974. L’occasione per rendere una città intera felice, dopo la storica promozione in Champions League dello scorso anno.

Bologna-Milan, quanti disagi a Roma: odissea per i tifosi

Lo stadio Olimpico di Roma registra ovviamente il solo-out per la finale di questa sera: tifosi rossoneri e bolognesi hanno risposto presente alla chiamata delle rispettive squadre, per godersi lo spettacolo della serata. Non arrivano buone notizie però dalla capitale, perchè entrambe le tifoserie hanno dovuto fare i conti con alcuni disagi. Ricordiamo che a Roma ci sono anche gli Internazionali di tennis, e la città è già piuttosto movimentata.

Come riportato da Sky Sport, il corteo dei tifosi del Milan è bloccato nel traffico di Roma, e l’arrivo allo stadio è sicuramente ritardato. Per quanto riguarda invece i tifosi del Bologna, molti hanno faticato a raggiungere la capitale in quanto questa mattina tanti pullman non sono partiti: secondo quanto riportato dai colleghi, da Bologna è partito solo un pullman, che tra l’altro durante il tragitto ha subito un guasto.

Molti tifosi bolognesi dunque si sono dovuti organizzare all’ultimo per una partenza lampo, ovviamente intralciando il traffico autostradale e della capitale. Tanti sono riusciti ad arrivare, ma altrettanti hanno ancora pochi minuti per raggiungere lo stadio.