Da Londra al Milan, altro affare: l’assist è nerazzurro

Il giocatore pronto a lasciare il club londinese, il Milan ne può approfittare con la partecipazione di un intreccio che coinvolge i nerazzurri

E’ tempo di pensare al futuro per il Milan, e farlo nel miglior modo possibile, per evitare di ripercorrere gli errori, tanti e piuttosto gravi, che hanno portato all’annata cui abbiamo appena assistito. Un fallimento senza mezzi termini, su tutti i fronti, per il Diavolo, che il prossimo anno resterà fuori dalle coppe europee e deve prendersela solo con se stesso per aver sprecato un buon potenziale di squadra e aver operato scelte discutibili fin dall’inizio, non riuscendo a correggerle in corsa.

Per la ripartenza, ci sarà tanto da fare e non si potrà più sbagliare. Il primo mattone è stato posto, con la scelta di Tare come direttore sportivo. Seguirà la scelta dell’allenatore, altrettanto cruciale, per avviare il nuovo progetto. Quindi un calciomercato in cui i rossoneri vivranno tanti cambiamenti nel parco giocatori, in entrata e in uscita. Tra le possibili operazioni in sede di campagna acquisti, occhio a un ennesimo asse Londra-Milano che potrebbe giocare a favore del club rossonero.

Arsenal su Lookman, tempo scaduto per Sterling: che occasione per il Milan

In casa Arsenal, fanno i conti con una stagione di alto livello, ma che non ha portato successi. Brucia l’ennesimo secondo posto in campionato, così come una Champions in cui stavolta si è approdati fino alle semifinali, ma nulla più. Ancora una volta è mancato qualcosa e sul mercato i ‘Gunners’ faranno stavolta maledettamente sul serio.

Secondo ‘Caughtoffside’, tra i potenziali rinforzi offensivi l’impressione è che l’Arsenal farà di tutto per arrivare a Lookman dell’Atalanta. Il che conferma una volta di più cambiamenti nell’arco offensivo. Sterling ha deluso, non sarà riscattato e tornerà al Chelsea. E con i ‘Blues’, visti i buoni rapporti, il Milan potrebbe intavolare un altro approdo in prestito, sperando che gli esiti siano migliori rispetto a Joao Felix.

Milan, occhio alla rivoluzione senza Europa: da Theo Hernandez a Leao e non solo, tutti i big a rischio

Anche il Milan del resto dovrà cambiare molto, come detto. E il fallimento di questa stagione potrebbe generare una rivoluzione pressoché totale, anche per la necessità di qualche cessione eccellente, per mettere a posto le casse.

Dunque, da valutare attentamente la situazione di tutti i big. Theo Hernandez è vicinissimo all’addio, potrebbe esserlo anche Reijnders visto il forcing del Manchester City. E torna in dubbio anche la posizione di Leao, viste le tante proposte che stanno tornando a manifestarsi dall’estero. Anche Pulisic è in dubbio sul rimanere o meno. Insomma, il volto del Diavolo potrebbe essere radicalmente modificato.